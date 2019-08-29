Политика

RT на русскомRT на русскомНовый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе

Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
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Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе

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Новый глава МИД Украины назвал срок урегулирования ситуации в Донбассе

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Новый глава МИД Украины назвал условия амнистии в Донбассе

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Глава МИД Украины высказал позицию о выполнении ключевых пунктов Минска-2

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Новый глава МИД Украины пообещал подумать над выполнением Минских соглашений

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Новый глава МИД Украины назвал срок урегулирования ситуации в Донбассе

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Кандидат на пост главы МИД Украины назвал приоритетом урегулирование в Донбассе

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:15, Вашингтон
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Часть хирургов из больницы Нижнего Тагила уговорили остаться на работе

Два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым и сказали, что отзовут свои заявления.
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Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
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Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе

По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.
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Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

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Макрон провёл телефонные переговоры с Зеленским

Французский лидер Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
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Губернатор Флориды ввёл режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»

RT на русском вчера в 19:15
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ВЭБ может профинансировать строительство комплекса глубокой переработки углеводородов

ВЭБ может профинансировать строительство одного из крупнейших в мире комплексов глубокой переработки углеводородов, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
ТАСС 10:06
Политика

Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины

Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31
Наука

Новые романтические отношения пошли по сценарию старых

Для анализа ученые отобрали опросы о характере романтических отношений в четыре периода: за год до расставания с первым партнером (средняя продолжительность отношений к этому моменту составляла три года) и в их последний год вместе, а также в начале новых отношений и через год после этого.
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Кино

В новом трейлере всех «Ангелов Чарли» заменили на Михаила Ефремова

Lenta.ru 08:10
Кино

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса 05:37
Наука

Ученые МГУ создали базу данных наводнений в Европе

Известия 09:09
Политика

Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста

Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
RT на русском 18:29
Гаджеты

Apple представит новый iPhone 10 сентября

Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
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Бывшая жена Романа Абрамовича показала помолвочное кольцо

Как сообщает «Телепрограмма», девушка во время отдыха с подругами показала помолвочное кольцо.
Дни24 12:21
Кино

Умер французский актёр Мишель Омон

Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.
RT на русском 11:57
Политика

Прокуратура Австрии сняла обвинения в злоупотреблении властью с бывшего вице-канцлера

Расследование началось после публикации видеозаписи, на которой политики обсуждали с некой русскоговорящей женщиной возможности тайного финансирования Австрийской партии свободы.
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Футбол

ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы

Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
ТАСС 18:12
Политика

США ввели санкции против ливанского банка

Минфин США заявил о введении американской стороной санкций против ливанского банка Jammal Trust Bank и ещё трёх страховых компаний.
RT на русском 15:25
Политика

США предложили Мадуро уйти с миром

Соединенные Штаты не станут как-либо преследовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, если он по собственному желанию оставит пост.
Lenta.ru 02:57
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Стив Возняк: «Apple давно следовало разделить»

"Жаль, что Apple не разделилась давным-давно и не создала независимые подразделения в разных городах и не дала им возможности думать независимо, как делала Hewlett Packard, когда я там работал", - сказал Возняк.
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Политика

Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше

Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском 12:34
Армия и оружие

Эксперт рассказал о преимуществах истребителей Су-57

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с телеканалом «360» рассказал о преимуществах российских истребителей Су-57.
RT на русском 11:58
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Иранская ракета взорвалась на пусковой площадке

На фотоснимке действительно виден дым вокруг стоящей на пусковом столе ракеты.
Ридус 13:52
Политика

Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Луценко

Верховная рада Украины одобрила отставку Юрия Луценко с поста генпрокурора, сообщают «Украинские новости».
РБК 16:28
Футбол

Сможет ли «Локомотив» выйти из группы Лиги чемпионов

Десятью годами ранее "Локомотив" и "Атлетико" сыграли вничью в Кубке УЕФА (3:3), когда формат предусматривал только один матч между командами на групповом этапе.
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Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала три самых полезных продукта конца лета и начала осени.В первую очередь она рекомендует обратить внимание на тыкву.
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Ученый объяснил, почему Гитлер не создал ядерное оружие

Ученый рассказал, почему гитлервская германия не создала ядерное оружие.
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