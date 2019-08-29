Политика
RT на русскомНовый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:15, Вашингтон
Здоровье
Часть хирургов из больницы Нижнего Тагила уговорили остаться на работе
Два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым и сказали, что отзовут свои заявления.
Lenta.ru 27 августа в 06:43
Политика
Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском 10:04
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе
По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.
Газета.Ru 18:45
Политика
Макрон провёл телефонные переговоры с Зеленским
Французский лидер Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
RT на русском 17:32
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС 17:29
Политика
Губернатор Флориды ввёл режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»
RT на русском вчера в 19:15
Экономика
ВЭБ может профинансировать строительство комплекса глубокой переработки углеводородов
ВЭБ может профинансировать строительство одного из крупнейших в мире комплексов глубокой переработки углеводородов, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
ТАСС 10:06
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31
Наука
Новые романтические отношения пошли по сценарию старых
Для анализа ученые отобрали опросы о характере романтических отношений в четыре периода: за год до расставания с первым партнером (средняя продолжительность отношений к этому моменту составляла три года) и в их последний год вместе, а также в начале новых отношений и через год после этого.
N+1 вчера в 11:37
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Наука
Ученые МГУ создали базу данных наводнений в Европе
Известия 09:09
Политика
Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
RT на русском 18:29
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
Коммерсантъ 13:51
Шоу-бизнес
Бывшая жена Романа Абрамовича показала помолвочное кольцо
Как сообщает «Телепрограмма», девушка во время отдыха с подругами показала помолвочное кольцо.
Дни24 12:21
Кино
Умер французский актёр Мишель Омон
Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.
RT на русском 11:57
Политика
Прокуратура Австрии сняла обвинения в злоупотреблении властью с бывшего вице-канцлера
Расследование началось после публикации видеозаписи, на которой политики обсуждали с некой русскоговорящей женщиной возможности тайного финансирования Австрийской партии свободы.
Эхо Москвы 17:04
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
ТАСС 18:12
Политика
США ввели санкции против ливанского банка
Минфин США заявил о введении американской стороной санкций против ливанского банка Jammal Trust Bank и ещё трёх страховых компаний.
RT на русском 15:25
Политика
США предложили Мадуро уйти с миром
Соединенные Штаты не станут как-либо преследовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, если он по собственному желанию оставит пост.
Lenta.ru 02:57
Гаджеты
Стив Возняк: «Apple давно следовало разделить»
"Жаль, что Apple не разделилась давным-давно и не создала независимые подразделения в разных городах и не дала им возможности думать независимо, как делала Hewlett Packard, когда я там работал", - сказал Возняк.
Хайтек+ 06:50
Политика
Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше
Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском 12:34
Армия и оружие
Эксперт рассказал о преимуществах истребителей Су-57
Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с телеканалом «360» рассказал о преимуществах российских истребителей Су-57.
RT на русском 11:58
Космос
Иранская ракета взорвалась на пусковой площадке
На фотоснимке действительно виден дым вокруг стоящей на пусковом столе ракеты.
Ридус 13:52
Политика
Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Луценко
Верховная рада Украины одобрила отставку Юрия Луценко с поста генпрокурора, сообщают «Украинские новости».
РБК 16:28
Футбол
Сможет ли «Локомотив» выйти из группы Лиги чемпионов
Десятью годами ранее "Локомотив" и "Атлетико" сыграли вничью в Кубке УЕФА (3:3), когда формат предусматривал только один матч между командами на групповом этапе.
Евро-футбол.ру 19:02
Общество
Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала три самых полезных продукта конца лета и начала осени.В первую очередь она рекомендует обратить внимание на тыкву.
Известия 09:51
Политика
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал ядерное оружие
Ученый рассказал, почему гитлервская германия не создала ядерное оружие.
Рамблер 06:00