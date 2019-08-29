Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе

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