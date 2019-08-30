Политика
REGNUMНовый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом он заявил в ходе заседания Верховной рады.
Читать в источнике
Оценить62
Подробнее о событии
Показать все источники
Кандидат на пост главы МИД Украины назвал приоритетом урегулирование в Донбассе
Известиявчера в 12:10
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:22, Вашингтон
Политика
Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО
Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.
РЕН ТВ 00:49
Политика
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.
РИА Новости вчера в 20:08
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
Исполнительный продюсер экранизации «Ведьмака» от Netflix Джованни Юджин Альтамаркес сообщил в твиттере, что съёмочный процесс первого сезона шоу завершился, однако из-за замены одного из ведущих актёров сейчас проходят пересъёмки ряда сцен.
Игромания.ру вчера в 08:43
Общество
Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября
Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября.
Вести.Ru вчера в 22:08
Спорт
Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей в ходе тренировки в Красноярске, информирует министерство спорта Красноярского края на своём сайте.
Московский Комсомолец 00:01
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Футбол
Олег Кононов: «Надеюсь, вы увидите, какую команду мы строим»
Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.
Спорт-Экспресс вчера в 16:45
Экономика
«Ъ»: заемщикам могут разрешить выкупать собственные долги
Министерство экономического развития РФ предлагает обязать кредитора предлагать заемщику выкупить долг до его передачи третьим лицам, пишет «Коммерсант», ссылаясь на текст поправок к законам, которые подготовило ведомство.
Аргументы и Факты 00:28
Музыка
Пригожин вступился за Киркорова, обматерившего персонал «Новой волны»
Новые Известия 00:29
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Серябкину в своем разрыве с Фадеевым
Наргиз призналась, что много плакала и давно порывалась уйти, но Фадеев не хотел разрывать с ней контракт.
Московский Комсомолец вчера в 15:46
Футбол
РФС сократил срок дисквалификации Миладиновича, сломавшего Чалову нос
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) удовлетворил просьбу "Сочи" о сокращении срока дисквалификации защитника Ивана Миладиновича, ударившего игрока московского ЦСКА Федора Чалова по лицу во время матча, сообщается на странице "Сочи" в Twitter.
РИА Новости вчера в 10:23
Экономика
Золотой пузырь
Стабильно способствует росту цены золота и Россия, наращивающая золотые резервы с 2008 года и активизировавшая покупку золота из-за санкций.
Банки.ру 00:05
Общество
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах
Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
Российская газета вчера в 14:37
Финансы
Просроченная задолженность россиян по кредитам выросла
Показатель составляет 1,6 – 1,7 процента, что сопоставимо с уровнем 2014 года.
Вести.Ru 00:02
Культура
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал вчера в 14:59
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 28 августа в 22:24
Происшествия
Пропавшую в лесу под Петербургом девочку нашли живой
Российская газета 00:58
Наука
Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне
По словам исследователей, причина состоит в мутации гена ADRB1, отвечающий за качество и продолжительность сна.
МедиаПоток вчера в 13:14
Общество
Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России
Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Происшествия
У сотрудника петербургского детсада нашли туберкулез
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в детском учреждении после сообщения, пришедшего в эпидемиологическое бюро, у одного из сотрудников был выявлен туберкулез в открытой форме.
Российская газета вчера в 10:43
Происшествия
Полиция пресекла драку со стрельбой на юго-востоке Москвы
Полицейские пресекли драку с участием пяти человек в Марьинском парке на юго-востоке Москвы.
ТАСС вчера в 13:08
Космос
До конца света остался один день: сбудется ли страшное предсказание
В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.
Московский Комсомолец вчера в 03:49
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий вчера в 08:13
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот
Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Политика
Как на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году.
RT на русском вчера в 18:25
Политика
Осужденного за шпионаж украинца Сущенко привезли в Москву из колонии
Осужденного в России за шпионаж украинца Романа Сущенко доставили из колонии в СИЗО "Лефортово" в Москве, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, передает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 10:11