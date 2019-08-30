Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом он заявил в ходе заседания Верховной рады.

Политика Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.

Политика Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.

Транспорт Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.

Кино Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября Исполнительный продюсер экранизации «Ведьмака» от Netflix Джованни Юджин Альтамаркес сообщил в твиттере, что съёмочный процесс первого сезона шоу завершился, однако из-за замены одного из ведущих актёров сейчас проходят пересъёмки ряда сцен.

Общество Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября.

Спорт Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей в ходе тренировки в Красноярске, информирует министерство спорта Красноярского края на своём сайте.

Футбол Олег Кононов: «Надеюсь, вы увидите, какую команду мы строим» Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.

Экономика «Ъ»: заемщикам могут разрешить выкупать собственные долги Министерство экономического развития РФ предлагает обязать кредитора предлагать заемщику выкупить долг до его передачи третьим лицам, пишет «Коммерсант», ссылаясь на текст поправок к законам, которые подготовило ведомство.

Шоу-бизнес Наргиз обвинила Серябкину в своем разрыве с Фадеевым Наргиз призналась, что много плакала и давно порывалась уйти, но Фадеев не хотел разрывать с ней контракт.

Футбол РФС сократил срок дисквалификации Миладиновича, сломавшего Чалову нос Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) удовлетворил просьбу "Сочи" о сокращении срока дисквалификации защитника Ивана Миладиновича, ударившего игрока московского ЦСКА Федора Чалова по лицу во время матча, сообщается на странице "Сочи" в Twitter.

Экономика Золотой пузырь Стабильно способствует росту цены золота и Россия, наращивающая золотые резервы с 2008 года и активизировавшая покупку золота из-за санкций.

Общество Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.

Финансы Просроченная задолженность россиян по кредитам выросла Показатель составляет 1,6 – 1,7 процента, что сопоставимо с уровнем 2014 года.

Футбол Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Наука Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне По словам исследователей, причина состоит в мутации гена ADRB1, отвечающий за качество и продолжительность сна.

Общество Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.

Происшествия У сотрудника петербургского детсада нашли туберкулез Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в детском учреждении после сообщения, пришедшего в эпидемиологическое бюро, у одного из сотрудников был выявлен туберкулез в открытой форме.

Происшествия Полиция пресекла драку со стрельбой на юго-востоке Москвы Полицейские пресекли драку с участием пяти человек в Марьинском парке на юго-востоке Москвы.

Космос До конца света остался один день: сбудется ли страшное предсказание В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.

Шоу-бизнес Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят» В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.

Политика Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

Политика Как на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году.