Политика

Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологиейВести.Ru 12:05

Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона. Как передает телеканал "Россия 24", об этом он проинформировал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Новый глава Челябинской области назвал основные задачи в работе

РБК12:09

Алексей Текслер назвал приоритетные вопросы для Челябинской области

Первый областной12:05

Текслер намерен заняться решением проблем экологии Челябинской области

RT на русском11:48

Новый глава Челябинской области считает приоритетным вопрос экологии

Polit74.ru12:39

Основные задачи - нацпроекты и экология. Новый и.о. губернатора сделал первое заявление

Верстов.Инфо12:08

И.о. губернатора Челябинской области пообещал заняться нацпроектами и экологией

ТАСС12:02

Готов работать, буду стараться. Алексей Текслер заверил президента в развитии Челябинской области

Южноуральская панорама12:03
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Общество

Ученые объяснили, почему в Финляндии живут самые счастливые люди

Причина большого числа счастливых людей в Финляндии кроется в экспериментальном подходе правительства к созданию благополучия в стране, государство стремится повысить комфорт и безопасность пяти миллионов жителей через проведение тщательных исследований в сферах здравоохранения, образования и занятости - так секрет финского счастья РИА Новости объяснили в аналитическом центре Next Era.
Обновлено в 20:30
Шоу-бизнес

Отец Началовой уточнил причину ее гибели

Отец погибшей певицы Юлии Началовой Виктор рассказал, что ее смерть наступила из-за того, что она вовремя не обратилась за медицинской помощью.
Обновлено в 20:49
Недвижимость

Банки начали продавать квартиры с жильцами

Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Футбол

Влашич радуется возникающим каждый день в ЦСКА шансам

В Англии трудно играть, если ты не воспользовался шансом.
Обновлено в 20:41
Игры

Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia

Обновлено в 14:25
Транспорт

«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений

Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
Обновлено в 04:22
Кино

HBO предложил фанатам «Игры престолов» найти спрятанные троны

Американский телеканал HBO предложил фанатам сериала "Игра престолов" найти шесть спрятанных макетов железного трона.
Обновлено в 12:55
Происшествия

В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку

В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Политика

Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера

Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Происшествия

В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста

Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК.
Обновлено в 14:58
Политика

Губернатор Челябинской области Дубровский объявил об отставке

Обновлено в 11:15
Политика

Назарбаев заявил, что Токаеву можно доверить управление страной

Нурсултан Назарбаев, объявивший о своей отставке с поста президента Республики Казахстан, заявил, что назначенному на должность исполняющего обязанности лидера страны Касым-Жомарту Токаеву можно доверить управление государством.
Обновлено в 10:05
Политика

Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ

Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 20:08
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России

Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено в 05:53
Политика

WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 20:01
Общество

Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

В Якутии продолжаются акции протеста против мигрантов

Обновлено в 01:33
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Наука

Ученые усовершенствовали технологию электролиза морской воды

Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Общество

Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза

За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено в 20:54
Экономика

Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей

В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 14:48
Армия и оружие

Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом

Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено в 11:09
Общество

Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.
Обновлено в 20:59
Футбол

Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»

Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
Обновлено в 12:58
Происшествия

В Петербурге задержаны мошенники, продававшие пенсионерам БАДы

Полицейские Санкт-Петербурга задержали мошенников, которые продавали пенсионерам дешевые БАДы под видом дорогих лекарств, передает ОТР.
Обновлено в 10:36
Политика

В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма

Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено в 16:52
Общество

В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие

В 1-й НИЛ укрепляют ракетный щит и престиж страны

Можно быть уверенным, что в любой ситуации и при любых оргштатных изменениях команда 1-й НИЛ продемонстрирует отличные результаты, а накопленные за 60 лет пути уникальные опыт и знания помогут высоко нести знамя военной науки.
Обновлено вчера в 06:46
Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено в 11:37
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Борис Александрович Дубровский
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Челябинской области с 15 января 2014 года. Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината, инженер-металлург.
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