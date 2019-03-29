Футбол

Новый гендиректор «Локомотива»: Семин останется в клубеРоссийская газета 09:46

В конце декабря прошлого года новым генеральным директором "Локомотива" вместо Ильи Геркуса был назначен Василий Кикнадзе.
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Новый гендиректор «Локомотива»: Семин останется в клубе

Российская газета09:46

Василий Кикнадзе: «По итогам финансового аудита нам есть что обсудить с Геркусом»

Матч ТВ09:25

ФК «Локомотив» при Кикнадзе завершил аудит, начатый три месяца назад

ТАСС09:12

Василий Кикнадзе: «По итогам финансового аудита нам есть что обсудить с Геркусом»

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Василий Кикнадзе: «Есть, что обсудить с Геркусом по итогам аудита»

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Первое интервью с новым гендиректором «Локомотива» Василием Кикнадзе

Чемпионат09:00

«Семин никогда не покинет клуб». Новый босс «Локо» — об уходе Фернандеша, выкупе Крыховяка и Z+

Sport24.ru09:00
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
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На Судостроительном заводе «Северная верфь» началось строительство третьего по счету ярусолова-процессора «Гандвик-2» для рыболовецкой компании «Вирма»,пресс-служба судостроительного предприятия.
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В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по Карабаху

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В Петербурге освободили лидера националистических группировок

Осужденный за экстремизм Дмитрий Бобров по кличке "Шульц" освобожден из исправительной колонии по решению Невского районного суда Санкт-Петербурга.
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Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

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Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щит

Как рассказали военные «Российской газете», он способен ослепить врага и может вызвать галлюцинации.
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Найден эффективный способ защиты человека от укусов комаров

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У бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова «был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, и получил такое уголовно-правовое развитие», считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных

США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Общество

Филиал Архива РАН в Петербурге приостановил свою работу

Филиал Архива Российской академии наук в Санкт-Петербурге приостановил свою работу, сообщили ТАСС в приемной архива в пятницу.
Обновлено в 09:49
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Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

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Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
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Происшествия

Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои

Лефортовский суд Москвы назначил 5 тысяч рублей штрафа Юлии Дудь, признав ее виновной в побоях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 09:35
Спорт

Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги

Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
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Песков: Кремль следит за ситуацией в Ингушетии

Ситуация с идущими в Ингушетии митингами требует внимания, в Кремле следят за происходящим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:59
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Как стало известно Daily-Motor.Ru, российская машина появится в сериале в качестве автомобиля, который будет возить главу католической церкви в его официальных поездках.
Обновлено в 06:44
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Виновник смертельного ДТП сдался полиции по требованию Кадырова

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, виновник ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе, пришел в полицию с повинной после требования главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 06:17
Технологии

Криптовалюта Tezos подорожала на 18%. На рост повлияла Coinbase

Tezos вырос на 18,92% на фоне известий о запуске новой платформы для институциональных инвесторов, которую создала компания Coinbase.
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Корабли НАТО вошли в Чёрное море

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Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
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Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе

Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.
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Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

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Финансы

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Банк России опубликовал обновленную оценку чистого вывоза капитала из России частным сектором в 2018 году.
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Как российская модель заразилась бактериальным менингитом в Шанхае

Российская модель из Ростова-на-Дону поступила в одну из больниц Шанхая в тяжелом состоянии: 21-летней Алисе Митровой несвоевременно диагностировали бактериальный менингит.
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Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО в 2018 г выросла в 1,7 раза

Чистая прибыль группы "Татнефть" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2018 году выросла в 1,7 раза по сравнению с показателем за 2017 год и составила 211,812 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
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Порошенко заявил о желании Коломойского отомстить Украине

Президент Украины Петр Порошенко во время общения с жителями Львова заявил, что олигарх Игорь Коломойский мстит стране за национализацию Приватбанка.
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Рыбак выловил 100-килограммовую голову мертвой акулы

В прибрежных водах Австралии обнаружили откушенную голову огромной акулы.
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