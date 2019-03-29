Футбол
Новый гендиректор «Локомотива»: Семин останется в клубеРоссийская газета 09:46
В конце декабря прошлого года новым генеральным директором "Локомотива" вместо Ильи Геркуса был назначен Василий Кикнадзе.
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Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила, что влюблена в хоккеиста
Обновлено в 09:04
Технологии
Ярусолов «Гандвик-3» заложили на «Северной верфи»
На Судостроительном заводе «Северная верфь» началось строительство третьего по счету ярусолова-процессора «Гандвик-2» для рыболовецкой компании «Вирма»,пресс-служба судостроительного предприятия.
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Политика
В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по Карабаху
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Петербурге освободили лидера националистических группировок
Осужденный за экстремизм Дмитрий Бобров по кличке "Шульц" освобожден из исправительной колонии по решению Невского районного суда Санкт-Петербурга.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щит
Как рассказали военные «Российской газете», он способен ослепить врага и может вызвать галлюцинации.
Обновлено в 09:48
Наука
Найден эффективный способ защиты человека от укусов комаров
Обновлено в 05:17
Политика
Медведев прокомментировал дела Абызова, Калви и Ишаева
У бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова «был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, и получил такое уголовно-правовое развитие», считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Общество
Филиал Архива РАН в Петербурге приостановил свою работу
Филиал Архива Российской академии наук в Санкт-Петербурге приостановил свою работу, сообщили ТАСС в приемной архива в пятницу.
Обновлено в 09:49
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои
Лефортовский суд Москвы назначил 5 тысяч рублей штрафа Юлии Дудь, признав ее виновной в побоях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 09:35
Спорт
Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги
Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Политика
Песков: Кремль следит за ситуацией в Ингушетии
Ситуация с идущими в Ингушетии митингами требует внимания, в Кремле следят за происходящим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:59
Авто
УАЗ «Пикап» появится в продолжении сериала «Молодой Папа»
Как стало известно Daily-Motor.Ru, российская машина появится в сериале в качестве автомобиля, который будет возить главу католической церкви в его официальных поездках.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Виновник смертельного ДТП сдался полиции по требованию Кадырова
Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, виновник ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе, пришел в полицию с повинной после требования главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 06:17
Технологии
Криптовалюта Tezos подорожала на 18%. На рост повлияла Coinbase
Tezos вырос на 18,92% на фоне известий о запуске новой платформы для институциональных инвесторов, которую создала компания Coinbase.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе
Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.
Обновлено в 07:54
Политика
Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
Обновлено вчера в 11:10
Финансы
ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд
Банк России опубликовал обновленную оценку чистого вывоза капитала из России частным сектором в 2018 году.
Обновлено в 10:25
Общество
Как российская модель заразилась бактериальным менингитом в Шанхае
Российская модель из Ростова-на-Дону поступила в одну из больниц Шанхая в тяжелом состоянии: 21-летней Алисе Митровой несвоевременно диагностировали бактериальный менингит.
Обновлено в 10:02
Энергетика
Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО в 2018 г выросла в 1,7 раза
Чистая прибыль группы "Татнефть" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2018 году выросла в 1,7 раза по сравнению с показателем за 2017 год и составила 211,812 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Обновлено в 04:47
Политика
Порошенко заявил о желании Коломойского отомстить Украине
Президент Украины Петр Порошенко во время общения с жителями Львова заявил, что олигарх Игорь Коломойский мстит стране за национализацию Приватбанка.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Рыбак выловил 100-килограммовую голову мертвой акулы
В прибрежных водах Австралии обнаружили откушенную голову огромной акулы.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске
Обновлено в 07:24
Хоккей
Сечин поцеловал Тимченко на глазах у Шойгу и хоккейных фанатов
Все произошло на глазах у сотен хоккейных фанатов, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено в 04:52