Футбол

Новый газон на стадионе «Динамо» будет готов к маюМатч ТВ 05:17

После чего будем засеивать новый газон и, надеюсь, к маю он будет готов, — сказал Лунтовский. Реконструкция стадиона в Петровском парке началась в 2008 году и завершилась в 2018-м.
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Когда откроется стадион в Петровском парке? Интервью с гендиректором УК «Динамо»

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Новый газон на «Динамо» вырастит компания, помогавшая готовить арены ЧМ-2018

Интерфакс10:21

Новый газон на реконструированном «Динамо» появится в конце мая

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Новый газон на стадионе «Динамо» будет готов к маю

Матч ТВ05:17

Газон на стадионе в Петровском парке будет готов к маю

ТАСС04:28

Гендиректор УК «Динамо»: «Надеемся, газон на новом стадионе к маю будет готов»

Sports.ru09:37
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Общество

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

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Изменения и дополнения касаются условий и статуса пребывания Объединенной российской военной базы на территории республики.
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Футбол

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Алла Пугачева в коже поддержала пятилетнюю дочь на модном показе

Алла Пугачева в коже поддержала пятилетнюю дочь на модном показе Примадонна, одетая в ультрамодный наряд, подбадривала юных моделей из первого ряда.
Обновлено в 06:40
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В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision

Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника.
Обновлено в 06:55
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Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

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Армия и оружие

Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»

Обломки индийского космического аппарата, уничтоженного в среду при испытаниях Индией противоспутниковой ракеты, не угрожают безопасности Международной космической станции.
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Росконтроль назвал бренд лучшего сливочного масла

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Обновлено вчера в 16:15
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Спорт

Бобслеист Зубков отказался возвращать МОК золото Сочи-2014

Российский бобслеист Александр Зубков, которого Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне допингового скандала лишил двух золотых медалей сочинской Олимпиады 2014 года, заявил, что не собирается отдавать свои награды.
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Экономика

В России стало больше коррупции

В январе и феврале количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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Армия и оружие

ВКС получат седьмой летающий радар А-50У в 2021 году

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Происшествия

Red Wings будет добиваться запрета зажигалок в самолетах

"Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета", - добавила она.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой

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Московский спорткомплекс "Олимпийский" после реконструкции сохранит концертную функцию, сообщила в четверг директор по проектированию СК "Олимпийский" Галина Гордюшина.
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Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену

Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.
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Рита Дакота «ушла» к Эмину Агаларову

Карьера 29-летней Риты Дакоты после развода пошла в гору.
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