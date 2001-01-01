Футбол
Новый газон на стадионе «Динамо» будет готов к маюМатч ТВ 05:17
После чего будем засеивать новый газон и, надеюсь, к маю он будет готов, — сказал Лунтовский. Реконструкция стадиона в Петровском парке началась в 2008 году и завершилась в 2018-м.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Общество
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Обновлено вчера в 23:58
Энергетика
«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
Политика
Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе «Кант»
Изменения и дополнения касаются условий и статуса пребывания Объединенной российской военной базы на территории республики.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Москве арестовали боевика, причастного к терактам в столичном метро
Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца боевика Магомеда Нурова. Ранее его задержали в Дагестане.
Обновлено в 12:43
Футбол
Куртуа: «Азар хочет перейти в „Реал“»
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа высказался о возможном воссоединении на клубном уровне с вингером "Челси" Эденом Азаром.
Обновлено в 02:25
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова
Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 13:10
Футбол
Ветеран московского «Динамо» Басалаев скончался на 74-м году жизни
Экс-защитник сборной СССР и московского "Динамо" Владимир Басалаев ушел из жизни сегодня, 28 марта, информирует официальный сайт бело-голубых.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в коже поддержала пятилетнюю дочь на модном показе
Алла Пугачева в коже поддержала пятилетнюю дочь на модном показе Примадонна, одетая в ультрамодный наряд, подбадривала юных моделей из первого ряда.
Обновлено в 06:40
Авто
В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision
Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Политика
У Зеленского нашли виллу в Италии
Украинские журналисты полагают, что Зеленский умолчал про дом в Форте-дей-Марми не из опасений быть обвиненным в излишнем богатстве, а из-за того, что соседние виллы занимают "российские богачи" – Роман Абрамович, Олег Дерипаска, члены семьи Бориса Ельцина и другие.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США
Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес
«Особенный» сын Эвелины Блёданс нашел «невесту» в Турции
Чтобы немного развеяться перед юбилеем, Эвелина вместе с младшим сыном Семеном отправилась на отдых в Турцию.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»
Обломки индийского космического аппарата, уничтоженного в среду при испытаниях Индией противоспутниковой ракеты, не угрожают безопасности Международной космической станции.
Обновлено в 05:37
Общество
Росконтроль назвал бренд лучшего сливочного масла
Обновлено в 03:15
Наука
НАСА заплатит $18,5 тысячи за два месяца лежания в постели
Обновлено вчера в 16:15
Хоккей
КХЛ заключила контракт с SAP, эта компания работает с НХЛ
Контракт был подписан на специальной пресс-конференции президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко и президентом компании SAP в Центральной и Восточной Европе Хартмутом Томсеном.
Обновлено в 11:30
Общество
Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы
Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.
Обновлено в 11:13
Спорт
Бобслеист Зубков отказался возвращать МОК золото Сочи-2014
Российский бобслеист Александр Зубков, которого Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне допингового скандала лишил двух золотых медалей сочинской Олимпиады 2014 года, заявил, что не собирается отдавать свои награды.
Обновлено в 12:49
Экономика
В России стало больше коррупции
В январе и феврале количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
ВКС получат седьмой летающий радар А-50У в 2021 году
Седьмой модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У передадут ВКС России в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 10:05
Происшествия
Red Wings будет добиваться запрета зажигалок в самолетах
"Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета", - добавила она.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Технологии
«Росатом» откроет в Москве центр 3D-печати
В 2019 году в Москве планируется открыть Центр аддитивных технологий госкорпорации "Росатом", где будут производить на заказ изделия на 3D-принтерах.
Обновлено в 05:25
Общество
Московский спорткомплекс «Олимпийский» сохранит концертную функцию
Московский спорткомплекс "Олимпийский" после реконструкции сохранит концертную функцию, сообщила в четверг директор по проектированию СК "Олимпийский" Галина Гордюшина.
Обновлено в 09:42
Энергетика
Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену
Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Рита Дакота «ушла» к Эмину Агаларову
Карьера 29-летней Риты Дакоты после развода пошла в гору.
Обновлено в 08:58