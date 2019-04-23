Политика
Новый фронт против Порошенко: судьи требуют его импичментаREGNUM 06:56
Судьи окружного суда Киева во вторник, 23 апреля, обвинили уходящего президента страны Петра Порошенко в незаконном давлении на них по делу о «Приватбанке» и предложили рассмотреть в парламенте вопрос об инициировании процедуры импичмента Порошенко.
Читать в источнике
Оценить147
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Политика
В РЖД рассказали о сроках создания ВСМ Москва-Петербург
Обновлено в 02:00
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Политика
Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток
Из Пхеньяна во Владивосток грузовым бортом был доставлен личный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Электросамокат взорвался в квартире в центре Москвы
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
От ракеты Rampage после удара сирийских ПВО остались одни обломки - СМИ
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
В Петербурге старшеклассница напала с ножом на 11-летнего подростка
Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге 17-летнюю школьницу, подозреваемую в нападении с ножом на подростка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Суд арестовал имущество сенатора Арашукова
Басманный районный суд Москвы наложил арест на имущество временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и фигурантов его дела.
Обновлено в 07:15
Хоккей
Экс-вратарь «Авангарда» назвал 30 дней в Омске худшими в жизни
Обновлено в 00:36
Политика
Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку
Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Авто
Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект
Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Уточняется, что мужчина покончил с собой в туалете медицинского учреждения.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Студент требует от Apple $1 миллиард за ложные обвинения в кражах
Житель Нью-Йорка, 18-летний Усман Бах, подал иск против Apple, заявив, что якобы технология для распознавания лиц в «яблочных» магазинах ошибочно обвиняет его в краже.
Обновлено в 04:57
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 320 человек.
Обновлено в 07:10
Политика
ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера
Обновлено в 03:57
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Политика
В Антикоррупционном бюро Украины проходят обыски
В здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проходят обыски.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Москве полицейского задержали за мошенничество
Сотрудник УВД по Юго-Восточному округу Москвы задержан за мошенничество, сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Тюмени загорелся жилой дом на площади 500 кв. метров
Обновлено в 04:49
Космос
Школьников приглашают на интерактивную космолекцию
Интерактивную лекцию Никита Попов проведёт с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности.
Обновлено вчера в 06:42
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Общество
В России добыли гигантский алмаз
Обновлено в 07:17
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Здоровье
Тюменские врачи спасли женщину от огромной кисты
Обновлено в 07:07
Экономика
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:46
Политика
В Кремле объяснили преждевременность поздравлений Путиным Зеленского
Обновлено вчера в 08:04