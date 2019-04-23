Новый фронт против Порошенко: судьи требуют его импичментаREGNUM 06:56

Судьи окружного суда Киева во вторник, 23 апреля, обвинили уходящего президента страны Петра Порошенко в незаконном давлении на них по делу о «Приватбанке» и предложили рассмотреть в парламенте вопрос об инициировании процедуры импичмента Порошенко.

Новый фронт против Порошенко: судьи требуют его импичмента

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