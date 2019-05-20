Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овациейГазета.Ru вчера в 20:51

Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety. После премьеры картина удостоилась шестиминутных оваций.

Культура Лазарева засудили на «Евровидении», считает большинство россиян 66% жителей России полагают, что на "Евровидении" российский поп-певец Сергей Лазарев столкнулся с необъективной оценкой своего творчества со стороны профессионального жюри.

Космос «Роскосмос» запустит с Восточного новый разгонный блок Госкорпорация "Роскосмос" планирует провести летные испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" с новой системой управления во время пуска ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Происшествия Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.

Политика Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400 Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».

Экономика СК «Югория» заработала в I квартале 421,5 млн рублей Чистая прибыль страховой компании "Югория" по итогам I квартала 2019 года составила 421,5 млн рублей, свидетельствуют итоги финансовой деятельности страховщика.

Гаджеты На смартфонах Huawei перестанет обновляться Android Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США.

Авто В сети рассекретили новый Opel Corsa В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.

Технологии Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости».

Общество Улюкаев переживает из-за развода с женой Из сообщений в окружении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который отбывает 8-летний срок в колонии №1 в Тверской области за получение взятки, стало известно о его разводе с женой.

Происшествия В Тверской области отравились 11 школьников В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.

Политика В США задержали сторонника ХАМАС, грозившего взорвать башню Трампа В США задержан сторонник радикального движения ХАМАС, который грозил взорвать принадлежащий Дональду Трампу небоскреб и консульство Израиля в Нью-Йорке, сообщил офис окружного прокурора по штату Нью-Джерси.

Армия и оружие Сирийская армия отразила три атаки боевиков в районе Идлиба Подконтрольные Дамаску войска отразили три массированных атаки террористов в районе Идлиба, сообщили в Минобороны России.

Футбол Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 32 командами Руководители Международной федерации футбола приняли решение отказаться от идеи расширения чемпионата мира-2022 года в Катаре с 32 команд до 48.

Шоу-бизнес Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.

Экономика Набиуллина надеется, что законопроект о санации НПФ внесут в ГД осенью Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила надежду, что законопроект о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.

Космос «Хаябуса-2» не смогла сбросить целеуказатель в рукотворный кратер Межпланетная станция «Хаябуса-2» не смогла сбросить маркер-целеуказатель вблизи рукотворного ударного кратера на астероиде Рюгу из-за сбоя, возникшего по неизвестным пока что причинам в ходе снижения зонда.

Политика Правительство отказалось наказывать чиновников за оскорбление россиян Законопроект, предлагающий штрафовать представителей власти за оскорбление избирателей, не получил одобрения российского правительства.

Авто Большинство дилеров Ford продолжат работать в России «После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта, компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.

Политика Глава МИД Британии обвинит Россию в «глобальной» киберкампании В качестве примеров "вмешательства России" в демократические процессы других стран Хант приведет в пример якобы имевшие место попытки вмешательства в выборы на Украине и в США.

Наука Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин Ученые из университета Аристотеля в городе Салоники, в Греции, доказали, что во сне апноэ увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин.

Игры THQ Nordic купила студию Piranha Bytes, известную по Gothic и Risen Вместе со студией THQ Nordic получила права на всю ее интеллектуальную собственность, включая серии Gothic и Risen.