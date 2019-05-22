Кино

Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овациейГазета.Ru вчера в 20:51

Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety. После премьеры картина удостоилась шестиминутных оваций.
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Что пишут критики о новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде»

RT на русском15:50

Интервью с Бандерасом, селфи с Альмодоваром, очередь на Тарантино: звёздный выпуск дневников Каннского кинофестиваля

Дождь15:18

Тарантино представил в Каннах новый фильм спустя 25 лет

Телеканал 360°вчера в 20:48

Тарантино втянул Ди Каприо и Брэда Питта в грандиозный скандал

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Вопрос журналиста об «Однажды в Голливуде» заставил Тарантино огрызнуться

Культуромания10:36

Ди Каприо и Питт остались довольны съемками в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде»

ТАСС12:25

В сети появились необычные постеры к фильму Тарантино «Однажды в Голливуде»

Накануне.Ru20 мая в 03:26
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Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта

Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Технологии

Промышленные сети страдают от устаревшего ПО

В 2018 году значительно выросло количество атак, направленных на устаревшее программное обеспечение промышленных сетей (OT-систем).
Обновлено в 20:04
Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Шоу-бизнес

Мать Децла сменила замки в квартире после переезда невестки и внука

Обновлено в 17:51
Наука

Резкие колебания веса тела у пожилых людей предвещают риск деменции

Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.
Обновлено в 14:48
Политика

В эфире Би-би-си появится комедийное шоу с Владимиром Путиным

Президент России будет представлен в виде трехмерной компьютерной модели, - сообщил телеканал.
Обновлено в 14:30
Футбол

Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы

Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:56
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Политика

Миссия МВФ досрочно покидает Украину

Прибывшая накануне в Киев на двухнедельную работу по оценке реформ миссия Международного валютного фонда досрочно возвращается в США, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 04:15
Политика

Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400

Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
Обновлено в 18:48
Общество

Экс-министр Улюкаев разводится с женой

Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено в 09:20
Авто

АвтоВАЗ рассказал о комплектациях Lada Granta Cross

АвтоВАЗ рассекретил информацию о комплектациях нового кросс-универсала LADA Granta Cross, который выйдет в продажу на российском рынке через пару недель.
Обновлено в 07:49
Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Американская компания Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к годовщине окончания Второй мировой войны юбилейную монету со странами-союзниками.
Обновлено в 19:53
Армия и оружие

СМИ узнали о планах США отправить на Ближний Восток до 10 тыс. военных

Источники Associated Press в Белом доме сообщают, что Пентагон представит в Белый дом планы по отправке на Ближний Восток до 10 тысю военнослужащих.
Обновлено в 17:59
Авто

Названа стоимость российского электромобиля ZETTA

Обновлено в 01:12
Армия и оружие

Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали ракетами

По данным ведомства, террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 11:00
Спорт

МОК выдвинул чемпионку ОИ по шорт-треку на пост вице-президента ВАДА

Международный олимпийский комитет (МОК) выдвинул кандидатуру двукратной олимпийской чемпионки по шорт-треку Ян Ян из Китая на пост вице-президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Обновлено в 13:29
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по меню выпускникам на последний звонок

Последний звонок традиционно отмечается в конце мая перед выпускными экзаменами.
Обновлено в 20:03
Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

В тяжелом состоянии госпитализировали Вилли Токарева

После обследования певца оставили в больнице. В ней состояние звезды шансона ухудшилось, после чего Токарева перевели в реанимацию.
Обновлено в 05:39
Экономика

Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией

Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Гаджеты

Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров

Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено в 07:35
Здоровье

Врачам в Курлово урезали зарплату на 10%

Если перевести с чиновничьего на русский — врачи не хотят работать в районах, потому что там откровенно маленькие зарплаты.
Обновлено в 14:13
Кино

Джордж Мартин прокомментировал финал сериала «Игра престолов»

Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени», на основе которого снят сериал «Игра престолов», прокомментировал его завершение.
Обновлено вчера в 15:42
Экономика

Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии

«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Экономика

На технологический скачок России может быть потрачено более 43 млрд рублей

Проект предполагает, что к 2024 году РФ станет значимым игроком на рынке квантовых технологий: по отдельным направлениям, таким как квантовые вычисления, можно сократить отставание, а по другим — «выйти на мировой уровень», например, заняв 8% глобального рынка квантовых коммуникаций, говорится в презентации.
Обновлено в 18:09
Политика

Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено в 15:05
Наука

Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Обновлено вчера в 10:12
Кино

Фонд кино получил 1 млрд рублей на создание семейных фильмов

Фонд кино получил от правительства страны 1 миллиард рублей, который направят на поддержку отечественных фильмов для детей и всей семьи.
Обновлено в 06:05
Гаджеты

Флагманский смартфон Redmi K20 позирует на официальных фото

Компания Xiaomi продолжает нагнетать интерес к смартфонам Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Обновлено в 16:31
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Квентин Тарантино
Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинопродюсер и кинооператор. Один из наиболее ярких представителей постмодернизма в кинематографе. Фильмы Тарантино отличаются нелинейной структурой повествования, переосмыслением культурно-исторического процесса, использованием готовых форм и эстетизацией насилия.
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Брэд Питт
Американский актёр
Американский актёр и кинопродюсер. Лауреат премии «Золотой глобус» за 1995 год - за роль второго плана в ленте «Двенадцать обезьян». Обладатель премии «Оскар» как один из продюсеров фильма «12 лет рабства» - победителя в категории «Лучший фильм» на церемонии 2014 года; до этой победы четыре раза становился «оскаровским» номинантом: трижды - как актёр и один раз - как продюсер.
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