Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овациейГазета.Ru вчера в 20:51
Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety. После премьеры картина удостоилась шестиминутных оваций.
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В сети появились необычные постеры к фильму Тарантино «Однажды в Голливуде»
Накануне.Ru20 мая в 03:26
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 20:10, Ашберн
Политика
Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта
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Технологии
Промышленные сети страдают от устаревшего ПО
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Обновлено в 20:04
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Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Наука
Резкие колебания веса тела у пожилых людей предвещают риск деменции
Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.
Обновлено в 14:48
Политика
В эфире Би-би-си появится комедийное шоу с Владимиром Путиным
Президент России будет представлен в виде трехмерной компьютерной модели, - сообщил телеканал.
Обновлено в 14:30
Футбол
Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:56
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
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Политика
Миссия МВФ досрочно покидает Украину
Прибывшая накануне в Киев на двухнедельную работу по оценке реформ миссия Международного валютного фонда досрочно возвращается в США, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 04:15
Политика
Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400
Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
Обновлено в 18:48
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено в 09:20
Авто
АвтоВАЗ рассказал о комплектациях Lada Granta Cross
АвтоВАЗ рассекретил информацию о комплектациях нового кросс-универсала LADA Granta Cross, который выйдет в продажу на российском рынке через пару недель.
Обновлено в 07:49
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Американская компания Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к годовщине окончания Второй мировой войны юбилейную монету со странами-союзниками.
Обновлено в 19:53
Армия и оружие
СМИ узнали о планах США отправить на Ближний Восток до 10 тыс. военных
Источники Associated Press в Белом доме сообщают, что Пентагон представит в Белый дом планы по отправке на Ближний Восток до 10 тысю военнослужащих.
Обновлено в 17:59
Авто
Названа стоимость российского электромобиля ZETTA
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали ракетами
По данным ведомства, террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 11:00
Спорт
МОК выдвинул чемпионку ОИ по шорт-треку на пост вице-президента ВАДА
Международный олимпийский комитет (МОК) выдвинул кандидатуру двукратной олимпийской чемпионки по шорт-треку Ян Ян из Китая на пост вице-президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Обновлено в 13:29
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по меню выпускникам на последний звонок
Последний звонок традиционно отмечается в конце мая перед выпускными экзаменами.
Обновлено в 20:03
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
В тяжелом состоянии госпитализировали Вилли Токарева
После обследования певца оставили в больнице. В ней состояние звезды шансона ухудшилось, после чего Токарева перевели в реанимацию.
Обновлено в 05:39
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров
Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено в 07:35
Здоровье
Врачам в Курлово урезали зарплату на 10%
Если перевести с чиновничьего на русский — врачи не хотят работать в районах, потому что там откровенно маленькие зарплаты.
Обновлено в 14:13
Кино
Джордж Мартин прокомментировал финал сериала «Игра престолов»
Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени», на основе которого снят сериал «Игра престолов», прокомментировал его завершение.
Обновлено вчера в 15:42
Экономика
Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии
«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Экономика
На технологический скачок России может быть потрачено более 43 млрд рублей
Проект предполагает, что к 2024 году РФ станет значимым игроком на рынке квантовых технологий: по отдельным направлениям, таким как квантовые вычисления, можно сократить отставание, а по другим — «выйти на мировой уровень», например, заняв 8% глобального рынка квантовых коммуникаций, говорится в презентации.
Обновлено в 18:09
Политика
Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»
Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено в 15:05
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Кино
Фонд кино получил 1 млрд рублей на создание семейных фильмов
Фонд кино получил от правительства страны 1 миллиард рублей, который направят на поддержку отечественных фильмов для детей и всей семьи.
Обновлено в 06:05
Гаджеты
Флагманский смартфон Redmi K20 позирует на официальных фото
Компания Xiaomi продолжает нагнетать интерес к смартфонам Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Обновлено в 16:31