Кино

Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овациейГазета.Ru 20:51

Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety. После премьеры картина удостоилась шестиминутных оваций.
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Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией

Газета.Ru20:51
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