Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овациейГазета.Ru 21 мая в 20:51
Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety. После премьеры картина удостоилась шестиминутных оваций.
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В сети появились необычные постеры к фильму Тарантино «Однажды в Голливуде»
Накануне.Ru20 мая в 03:26
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