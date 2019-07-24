Происшествия
Новый фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ арестован в АрменииLenta.ru 06:36
В Армении арестовали находившегося в международном розыске фигуранта уголовного дела об убийстве в драке бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Армении. Мужчина взят под стражу по запросу России на 40 дней.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
В Армении арестовали находящегося в международном розыске фигуранта дела об убийстве бывшего российского спецназовца Никиты Белянкина. Об этом РИА Новости сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.РИА Новости04:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:09, Ашберн
Кино
Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»
Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
Политика
Тереза Мэй оставила пост премьер-министра Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально сложила свои полномочия в среду, 24 июля, передав королеве Елизавете II прошение об отставке.
Обновлено в 10:29
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Токио вслед за Сеулом обвинил российский самолет в нарушении границ
Ранее во вторник российские самолеты в нарушении воздушного пространства обвинила Южная Корея.
Обновлено вчера в 05:49
Недвижимость
Цены на однокомнатные квартиры в Москве установили абсолютный рекорд
По итогам июня 2019-го средняя стоимость «однушек» в столичных новостройках эконом- и комфорткласса составила 7,25 миллиона рублей, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 05:33
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Общество
Власти планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут
По мнению властей, запуск портала сократит время на оформление ДТП до 15 минут, а количество связанных с авариями пробок на дорогах станет меньше.
Обновлено в 06:38
Энергетика
Принят закон о сдерживании цен на бензин
Закон снизит установленную в Налоговом кодексе условную среднюю оптовую цену реализации на внутреннем рынке автомобильного бензина с 56 000 рублей до 51 000 за тонну.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Дроздова неожиданно меняет фамилию
Актриса Ольга Дроздова скоро сменит фамилию. Об этом сообщил ее супруг, артист Дмитрий Певцов в Instagram.
Обновлено в 10:37
Авто
В Узбекистане ускоренно создадут народный автомобиль
На госхолдинге "Узавтосаноат" собираются внедрить современные рыночные механизмы и методы управления на основе передового международного опыта, а также организовать дополнительные производства по выпуску запчастей и комплектующих и вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также создавать национальные инженерные центры.
Обновлено в 10:22
Футбол
Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.
Обновлено в 01:10
Происшествия
СК в Краснодаре проверит видео с насилием в детсаде
Обновлено в 09:48
Авто
Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos
Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
На Украине уже начали продавать бюсты великого Зеленского
На Украине уже начали продавать бюсты президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:41
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Единоборства
Российский боксер умер в 36 лет
Обновлено в 09:24
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Госдума разрешила россиянам охотиться с луками
Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.
Обновлено в 09:11
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25
Происшествия
На Урале осудили сотрудницу почты за присвоение лотерейных билетов
Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 1,5 годам колонии бывшего руководителя отдела продаж екатеринбургского филиала "Почты России", которая присвоила себе лотерейные билеты на сумму более 2 миллионов рублей, чтобы получить по ним выигрыши, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено в 09:47
Футбол
«Томь» обыграла курский «Авангард» в Томске
Обновлено в 09:53
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Полторак назвал сумму для достройки корвета «Владимир Великий»
Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому завершение строительства корвета «Владимир Великий».
Обновлено в 08:55
Политика
Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа, заявил Мюллер
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", заявил о "планах" России получить выгоды от избрания американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 10:06
Гаджеты
Apple готовится представить три новых iPhone в 2019 году
На своей презентации в сентябре корпорация Apple представит три новые версии смартфонов iPhone.
Обновлено в 09:13