В Армении арестовали находящегося в международном розыске фигуранта дела об убийстве бывшего российского спецназовца Никиты Белянкина. Об этом РИА Новости сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.

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В Армении арестовали находившегося в международном розыске фигуранта уголовного дела об убийстве в драке бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Армении. Мужчина взят под стражу по запросу России на 40 дней.

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