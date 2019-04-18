Экономика

Новый экологический налог могут ввести в РоссииГазета.Ru 02:32

Правительство обсуждает введение экологического налога, который заменит сбор с предприятий за сброс неочищенных вод. Новый налог должен подстегнуть "грязные" предприятия перейти на современные очистные сооружения, считают чиновники. Впрочем, бизнес выступает против таких нововведений.
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Новый экологический налог могут ввести в России

Газета.Ru02:32

В правительстве предложили экологический налог для «грязных» предприятий

РБК00:20

В правительстве обсуждают введение нового налога

URA.Ruвчера в 22:18

Власти обсуждают введение нового экологического налога

Коммерсантъвчера в 23:23

В России могут ввести новый экологический налог

RT на русскомвчера в 23:30

СМИ сообщили о возможном появлении нового налога

Известиявчера в 22:10

В России может появиться новый экологический налог, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:34
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Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
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