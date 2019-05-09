Новый дракон может появиться в «Игре престолов»iReactor 09 мая в 13:23

Актер Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в «Игре престолов», опубликовал в Instagram пост, который взволновал поклонников сериала. Известный актер намекнул на грандиозный сюрприз в пятой серии восьмого сезона «Игры престолов».

Новый дракон может появиться в «Игре престолов»

Общество Акция «Бессмертный полк» прошла в 115 странах Более 500 городов в 115 странах мира уже провели акцию "Бессмертный полк", сообщил журналистам руководитель исполкома движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

Культура В Иркутске скончался известный режиссёр Николай Тарханов В пятницу, 10 мая, в Иркутске скоропостижно скончался известный режиссёр и фотограф Николай Тарханов.

Политика Экс-министр электроэнергетики Венесуэлы арестован в Испании Экс-министр электроэнергетики Венесуэлы Альварадо Очоа задержан в Испании по подозрению в коррупции, 10 мая передает пресс-служба испанской полиции.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвёртый раз Американская звёздная пара — фотомодель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в четвёртый раз стали родителями.

Экономика Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.

Хоккей Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.

Политика На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Происшествия На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов Спасатели в субботу утром приняли решение приостановить на полтора месяца поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, из-за опасности повторного схода лавины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС региона.

Политика Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.

Экономика Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.

Общество Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.

Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 11 мая.

Общество МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.

Технологии Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором показала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет.

Политика Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле де Голле.

Здоровье Можно ли похудеть на хлебе? Отвечает директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко: – Часто можно услышать мнение, что хлеб – это пустые калории.

Политика Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.