Кино
Новый дракон может появиться в «Игре престолов»iReactor 09 мая в 13:23
Актер Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в «Игре престолов», опубликовал в Instagram пост, который взволновал поклонников сериала. Известный актер намекнул на грандиозный сюрприз в пятой серии восьмого сезона «Игры престолов».
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Актер из «Игры престолов» намекнул на появление нового дракона в следующей серии
Lenta.ru09 мая в 08:00
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