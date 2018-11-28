Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» завершил испытания и в ближайшее время заступит на боевое дежурство в Крыму, сообщил РБК представитель Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

На боевое дежурство в Крыму заступит новый дивизион ЗРК С-400

Армия и оружие Армия и оружие Американский военный самолет заметили над Керченским проливом

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Армия и оружие Армия и оружие «Алмаз-Антей» досрочно передал Белоруссии партию ЗРК «Тор-М2» Минобороны Белоруссии досрочно получило от российского концерна «Алмаз-Антей» партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2», заявили «РИА Новости» в пресс-службе предприятия.

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Армия и оружие Армия и оружие США установят наблюдательные пункты на северо-востоке Сирии

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Армия и оружие Армия и оружие Переброску береговых комплексов «Бал» в Крыму сняли на видео Опубликовано видео с переброской противокорабельных береговых комплексов «Бал» в Крыму.

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