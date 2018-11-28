Армия и оружие
На боевое дежурство в Крыму заступит новый дивизион ЗРК С-400
На боевое дежурство в Крыму заступит новый дивизион ЗРК С-400РБК02:45
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» завершил испытания и в ближайшее время заступит на боевое дежурство в Крыму, сообщил РБК представитель Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.
РБК02:45
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