Экономика

Новый бум в Китае: компании освоили дешевый способ брать в долгРБК 02:07

1 фотоЕщё 1 видео
Среди китайских компаний начался бум выпуска конвертируемых облигаций. За четыре года выпуск таких ценных бумаг в Китае увеличился на 1590%. Для местного бизнеса это простой и доступный способ взять деньги в долг.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Брать в долг стало проще. В Китае освоили новую схему

ГЛАС.RU06:49

Новый бум в Китае: компании освоили дешевый способ брать в долг

РБК02:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:00, Ашберн
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Обновлено вчера в 19:35
Спорт

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио

Британская газета The Sun заявила о том, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 из-за скандала, связанного с прыгуном в высоту Данилом Лысенко.
Обновлено в 00:53
Единоборства

Макгрегор прокомментировал победу Руиса над Джошуа

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал сенсационное поражение Энтони Джошуа от Энди Руиса, поздравив последнего с впечатляющей победой.
Обновлено в 04:27
Политика

Горизбирком зарегистрировал 12 кандидатов для участия в губернаторских выборах в Петербурге

Ранее 1 июня документы подал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 06:47
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Общество

На следующей неделе москвичей ждет эталонная погода для июня

Много солнца и мало осадков будет в Москве на грядущей неделе, сообщил «РИА Новости» в воскресенье, 2 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 04:06
Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
Происшествия

В подвале павильона на ВДНХ произошел пожар

Обновлено в 05:24
Происшествия

Из-за взрыва на заводе в Дзержинске повреждено 13 школ и 70 детсадов

Из-за серии взрывов в цеху по производству тротила на заводе «Кристалл» в Нижегородской области повреждены 261 квартира, 13 школ и 70 детских садов.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области

Четверо детей стали жертвами пожара в квартире в городе Богдановиче Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:46
Культура

В Петербурге откроется выставка работ Павла Черкасова

Посетители выставки смогут увидеть живописные работы Черкасова, его архивные документы и личные письма.
Обновлено в 05:51
Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП

На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено вчера в 12:55
Общество

Мест на кладбищах больше нет: что делать с мертвецами

В современном урбанизированном мире с высокой плотностью населения и застройки не оказалось места для мертвецов.
Обновлено в 05:19
Здоровье

Кому нельзя есть зелень, рассказали врачи

Врачи рассказали, что несмотря на неоспоримую пользу зелени, некоторым людям её есть нельзя.
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия

На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов

Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Сброшенный из окна смеситель убил 8-летнюю девочку на Урале

Обновлено в 04:56
Происшествия

Водитель Audi не заметил поливальную машину на Витебском проспекте

Обновлено в 06:19
Футбол

Черчесов описал финал Лиги чемпионов тремя словами

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:50
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

ФСИН проверит видео с банкетом для заключенных в орловской колонии

Как пояснила РБК пресс-служба УФСИНа по Орловской области, проверка проводится с 30 мая по факту распространения в СМИ кадров, на которых осужденные празднуют Пасху в колонии.
Обновлено в 06:11
Общество

Мэр Анапы не станет оплачивать концерт Волочковой из горбюджета

Выступление Волочковой должно было состояться в Анапе в начале июня. Известно, что стоимость тендера превысила 600 тысяч рублей.
Обновлено 31 мая в 04:56
Происшествия

В Югре подросток сжег венки у Вечного огня

Несовершеннолетний житель Нефтеюганска (ХМАО) сжег венки у Вечного огня рядом с памятником воину-освободителю, о мотиве своего поступка он правоохранителям не рассказал, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Югре.
Обновлено в 03:13
Общество

Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года

По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Авто

Названы 5 кроссоверов с самыми низкими ценами к началу лета

Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

На украинском фестивале ураган убил человека

Обновлено в 06:22
Общество

Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника в страну

«Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода», — цитирует заявление финского ведомства агентство «РИА Новости».
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Супруга Дмитрия Хворостовского посетила его могилу в Москве

Супруга Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли вместе с детьми посетила могилу оперного артиста, расположенную в Москве.
Обновлено вчера в 13:25
Общество

Вэнь Вэй По (Китай): тяжелая работа и низкая зарплата привели к нехватке кадров на производстве микросхем (Вэнь Вэй По)

Вчера на одном из сайтов для поиска работы были размещены «Данные о кадрах, занятых на производстве микросхем на 2019 год», где говорилось о нехватке работников в этой сфере ввиду низких зарплат.
Обновлено в 05:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Sina Weibo
Китайский сервис микроблогов, запущенный компанией Sina Corp 14 августа 2009 года. Являясь своего рода гибридом между Твиттером и Facebook, сервис является одним из самых популярных сайтов в Китае. По состоянию на февраль 2013 года число пользователей сервиса составляет более 500 миллионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное