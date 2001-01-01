Новый бум в Китае: компании освоили дешевый способ брать в долгРБК 02:07

Среди китайских компаний начался бум выпуска конвертируемых облигаций. За четыре года выпуск таких ценных бумаг в Китае увеличился на 1590%. Для местного бизнеса это простой и доступный способ взять деньги в долг.

Новый бум в Китае: компании освоили дешевый способ брать в долг

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