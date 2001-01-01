Экономика
Новый бум в Китае: компании освоили дешевый способ брать в долгРБК 02:07
Среди китайских компаний начался бум выпуска конвертируемых облигаций. За четыре года выпуск таких ценных бумаг в Китае увеличился на 1590%. Для местного бизнеса это простой и доступный способ взять деньги в долг.
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Происшествия
Обвиняемый в убийстве экс-глава Раменского района заявил об алиби
Обновлено вчера в 16:41
Авто
В Шэньчжэне показали бюджетную версию Volkswagen Teramont X
Старт продаж модели состоялся 28 мая, но сейчас у дилеров имеются только топовые комплектации Teramont X. На открывшемся вчера автосалоне была показана самая "бюджетная" модификация кросс-купе, которая обойдется покупателям в 316 900 юаней (3 млн. рублей).
Обновлено в 00:56
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено в 03:34
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Министр обороны КНР выступил против действий США в Южно-Китайском море
1 июня заместитель начальника объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-майор Шао Юаньмин заявил, что Пекин выражает протест из-за слов исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана, который сделал несколько «ложных замечаний» по вопросам, касающимся Тайваня и Южно-Китайского моря.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Путин подписал указ о переименовании аэропорта Мурманска
Президент России подписал указ о переименовании аэропорта в Мурманске.
Обновлено 31 мая в 06:06
Спорт
Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
По утверждению издания, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что "высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио".
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Военный комиссариат Москвы награждён почётным юбилейным знаком Московской городской думы
Обновлено в 03:28
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 43
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Владимир Познер попал в базу данных «Миротворца»
Имя известного российского журналиста и телеведущего Владимира Познера внесено в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 04:07
Единоборства
Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Мексиканец Энди Руис-младший сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа, отобрав у британца четыре пояса и титул абсолютного чемпиона мира.
Обновлено в 04:15
Хоккей
«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повел в финальной серии НХЛ
Следующий матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет также в Сент-Луисе и состоится 4 июня.
Обновлено в 00:29
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
С 1996 года по 2003 год Казанник работал заместителем губернатора Омской области, много лет преподавал на юридическом факультете Омского государственного университете имени Ф. М. Достоевского.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
На следующей неделе москвичей ждет эталонная погода для июня
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
ВСУ нанесли удар по ЛНР, ранена мирная жительница
Жительница поселка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.
Обновлено вчера в 15:58
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
Подросток сжег венки у Вечного огня
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Свердловской области девочка погибла из-за упавшего на нее смесителя
В Нижнем Тагиле погибла восьмилетняя девочка из-за упавшего на нее металлического смесителя, сброшенного с верхних этажей квартирного дома.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Миссия ООН осудила полицию Косова за чрезмерное применение силы
Специальное подразделение полиции непризнанного Косова применило "чрезмерную" силу во время вторжения на сербскую территорию 28 мая.
Обновлено в 01:45
Политика
Китай заявил о сотрудничестве с США как единственно верном выборе
Государственный совет Китая заявил, что сотрудничество с США в торгово-экономической сфере является единственно верным выбором.
Обновлено в 01:56
Политика
Савченко заявила о новом проигранном бое за Донбасс
Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что выдача паспортов гражданина России жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стала очередным "проигранным боем" Украины.
Обновлено в 02:25
Политика
На выборах губернатора Петербурга от ЛДПР выступит Олег Капитанов
Бумаги уже подали врио губернатора Петербурга Александр Беглов, он выступил как самовыдвиженец; бывший омбудсмен Игорь Михайлов; глава муниципального округа Южно-Приморский Андрей Алескеров, он представляет партию «Патриоты России»; глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Павел Созинов и представитель «Гражданской силы» врач Владимир Григорьев.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде
Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Денге в странах тропического и субтропического климата.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Диетологи частично развенчали миф о вреде молока для взрослых
Диетологи частично опровергли миф касательно вреда молока для людей старше 35 лет.
Обновлено вчера в 15:33
Общество
Юлия-Френсис Савиновских рассказала и показала правду о себе
Жительницу Екатеринбурга в Испании признали мужчиной, а она сама рассказала причину бегства из России, обвинила чиновников и медиков, проводивших мастоэктомию В истории с жительницей Екатеринбурга Юлии Савиновских, у которой после мастоэктомии забрали двух приемных детей, можно поставить точку.
Обновлено в 04:12
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено вчера в 14:32
Гаджеты
Foxconn остановила производство смартфонов Huawei
Компания Foxconn на чьих линиях собирается различная техника крупных брендов, приостановила производство смартфонов бренда Huawei.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале
В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38