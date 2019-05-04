Армия и оружие
Новый боевой бронированный трактор выпустят на ЧТЗLentaChel.ru вчера в 23:00
Конструкторы ЧТЗ около двух лет назад подвергли модификации выпускаемые предприятием бульдозеры Б10М2С и Б12С. На них появились противокумулятивные решетки защиты от управляемых и неуправляемых средств поражения. Первые бронированные бульдозеры в адрес Министерства обороны ЧТЗ отправил в 2017 году.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:36, Ашберн
Хоккей
Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Политика
Боевики в секторе Газа пообещали сорвать «Евровидение» в Израиле
Конфликт между Израилем и сектором Газа вспыхнул с новой силой в четверг, стороны обмениваются ракетными ударами.
Обновлено в 11:15
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
В воскресенье, 5 мая, в России вступило в силу новое постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона.
Обновлено в 10:12
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Политика
В Госдуме прокомментировали стрельбу депутата из автомата
Депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, который устроил стрельбу во дворе одного из жилых кварталов Камышлова Свердловской области, может понести уголовную ответственность.
Обновлено в 09:31
Футбол
Медведев поздравил «Зенит» с победой
Обновлено в 07:02
Гаджеты
Флагман за $250 Redmi Note 7 запустили в космос
Генеральный директор Redmi опубликовал видео, на котором можно наблюдать, как в космос улетел газовый балон, к корпусу которого был прикреплён бюджетный Redmi Note 7. Устройство подняли на 30 км в атмосферу, где температура была ниже 60 градусов.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Видном
Обновлено в 11:27
Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться прочь» из Венесуэлы
Позиция США заключается в том, что Россия должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Обновлено вчера в 11:56
Футбол
ЦСКА — Динамо 2:2
Обновлено в 11:26
Происшествия
Звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии
«3 мая в ДТПтрагически погиб Денис Анатольевич Маловичко — Лучший учитель Адыгеи2016 года, выпускник факультета иностранных языков Адыгейского государственного университета, участник команд КВН, комик Stand Up», — написал на своей странице в соцсетях Алий Хатков, зампредседателя Адыгейской республиканской организации Профсоюза работников образования и науки.
Обновлено вчера в 05:45
Футбол
«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на третье место в АПЛ
Обновлено в 10:57
Общество
Российский педиатр выписал годовалому ребенку рецепт от 1919 года
В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Общество
ФСИН допустила проведение «Бессмертного полка» во всех колониях
Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко допустил распространение акции «Бессмертный полк» на все колонии в стране; ранее стало известно, что на акцию памяти выйдут заключенные саратовской исправительной колонии.
Обновлено в 08:07
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Политика
Сотрудник посольства России в Афганистане опубликовал фотографии талибов с георгиевскими ленточками
Сотрудник посольства России в Афганистане опубликовал фотографии талибов с георгиевскими ленточками.
Обновлено в 07:00
Здоровье
Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за вспышки чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 11:12
Культура
Участники группы Queen стали богаче британской королевы
Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
Обновлено в 08:30
Кино
Режиссер Юрий Быков раскритиковал третью серию «Игры престолов»
Отечественный режиссер Юрий Быков, который известен по фильмам «Дурак» и «Завод», раскритиковал третью серию финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 10:46
Культура
Ержан Максим примет участие в престижном британском шоу
Обновлено в 10:25
Музыка
Филипп Киркоров собирается взять Ольгу Бузову на «Евровидение»
По мнению Киркорова, Ольга Бузова может стать для Филиппа неплохим талисманом.
Обновлено в 11:01
Музыка
Небензя спел в ООН военные песни
Обновлено вчера в 17:46
Армия и оружие
Турция предложила России соглашение по курдскому региону Сирии
Россия и Турция рассматривают возможность размещения своих сил в сирийском районе Телль-Рифаат, который населен курдами, заявил вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает Reuters.
Обновлено в 09:15
Общество
Акция памяти советских солдат прошла в столице Словакии
Ранее 5 мая в Вашингтоне и Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк». В американской столице участие в акции приняли более 1 тыс. человек.
Обновлено в 09:26
Политика
МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы
МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55