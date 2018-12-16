В сети интернет пользователи высмеяли новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение Национальной гвардии Украины. Видеозапись с демонстрацией автомобиля была опубликована на официальном канале Нацгвардии на видеохостинге YouTube 11 декабря.

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Политика Политика Трамп заявил Эрдогану о работе над вопросом об экстрадиции Гюлена Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу рассказал, что президент страны Тайип Эрдоган обсудил вопрос об экстрадиции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена с американским коллегой Дональдом Трампом.

Политика Политика Би-би-си требует доказать «вмешательство России» в протесты во Франции Как объяснила журналистка Би-би-си, ей нужно "найти углы", чтобы доказать вмешательство Москвы, так как "редакция требует крови".

Политика Политика Новая церковная организация названа Православной церковью Украины «В уставе, который сегодня был принят, написано название Православная церковь Украины, но вместе с тем правомерно будет называть ее Украинской православной церковью», — цитирует его ТАСС.

Политика Политика Блок Пашиняна набрал большинство голосов в парламенте Армении Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" получил в парламенте нового созыва большинство голосов.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest сравнил украинский Ан-140 с российским Ил-112В Российский самолет Ил-112В хоть и похож на украинский транспортник Ан-140, но превосходит его по дальности полета, стоимости обслуживания и более экономичен в расходе топлива.

Политика Политика Госдеп призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2» Призыв к ЕС Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока — 2".

Политика Политика Дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в Европарламенте В Киеве рассказали про уклонение президента Украины Петра Порошенко от дебатов в Европарламенте, на которых зачитывался доклад с критикой работы украинских властей в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также указывалось на масштабную коррупцию в стране.

Политика Политика Грузинская полиция не пустила оппозицию на инаугурацию президента В Грузии полиция заблокировала автоколонну представителей оппозиции, следовавшую на инаугурацию избранного президента в Телави, передает в воскресенье, 16 декабря, местное подразделение агентства Sputnik.

Армия и оружие Армия и оружие Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".

Политика Политика США отказались от обязательств по Парижскому соглашению «Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств», — цитирует ТАСС сообщение.

Политика Политика Министр внутренних дел США назвал обвинения в свой адрес ложными Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что обвинения в растрате бюджетных средств, которые против него выдвигают, ложь.

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Армия и оружие Армия и оружие Израиль нашел четвертый тоннель «Хезболлах» в районе ливанской границы Израильские военные обнаружили в районе границы с Ливаном еще один, четвертый по счету тоннель, прорытый на территорию еврейского государства боевиками ливанской шиитской группировки "Хезболлах".