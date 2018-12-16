Политика

Новый автомобиль для Нацгвардии Украины высмеяли в сети
REGNUM
03:21

В сети интернет пользователи высмеяли новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение Национальной гвардии Украины. Видеозапись с демонстрацией автомобиля была опубликована на официальном канале Нацгвардии на видеохостинге YouTube 11 декабря.
REGNUM03:21

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«Бегущая мишень»: украинцы «хотели сделать Humvee, а получился велосипед»

Вести.Ru05:13

Соцсети высмеяли новый автомобиль Нацгвардии Украины

ТВ Центр04:58

«Дуршлаг» и «бегущая мишень». Новое авто Нацгвардии Украины высмеяли в Сети

Life.ru04:40

Интернет‐пользователи высмеяли новый автомобиль Нацгвардии Украины

Телеканал 360°03:55

Интернет высмеял новый боевой автомобиль Украины

Московский Комсомолец03:22

Новый автомобиль для Нацгвардии Украины высмеяли в сети

REGNUM03:21

«Бегущая мишень»: в Сети высмеяли новый автомобиль Нацгвардии Украины

РИА Новости02:46
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Политика

В Приморье завершилось голосование на повторных выборах губернатора

Обновлено в 05:18
Политика

Трамп заявил Эрдогану о работе над вопросом об экстрадиции Гюлена

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу рассказал, что президент страны Тайип Эрдоган обсудил вопрос об экстрадиции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена с американским коллегой Дональдом Трампом.
Обновлено в 06:19
Политика

Би-би-си требует доказать «вмешательство России» в протесты во Франции

Как объяснила журналистка Би-би-си, ей нужно "найти углы", чтобы доказать вмешательство Москвы, так как "редакция требует крови".
Обновлено в 03:58
Политика

Новая церковная организация названа Православной церковью Украины

«В уставе, который сегодня был принят, написано название Православная церковь Украины, но вместе с тем правомерно будет называть ее Украинской православной церковью», — цитирует его ТАСС.
Обновлено вчера в 15:23
Политика

Блок Пашиняна набрал большинство голосов в парламенте Армении

Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" получил в парламенте нового созыва большинство голосов.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

National Interest сравнил украинский Ан-140 с российским Ил-112В

Российский самолет Ил-112В хоть и похож на украинский транспортник Ан-140, но превосходит его по дальности полета, стоимости обслуживания и более экономичен в расходе топлива.
Обновлено в 06:37
Политика

Госдеп призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»

Призыв к ЕС Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока — 2".
Обновлено вчера в 21:10
Политика

Дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в Европарламенте

В Киеве рассказали про уклонение президента Украины Петра Порошенко от дебатов в Европарламенте, на которых зачитывался доклад с критикой работы украинских властей в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также указывалось на масштабную коррупцию в стране.
Обновлено в 04:46
Политика

Грузинская полиция не пустила оппозицию на инаугурацию президента

В Грузии полиция заблокировала автоколонну представителей оппозиции, следовавшую на инаугурацию избранного президента в Телави, передает в воскресенье, 16 декабря, местное подразделение агентства Sputnik.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет

Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".
Обновлено вчера в 18:47
Политика

США отказались от обязательств по Парижскому соглашению

«Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств», — цитирует ТАСС сообщение.
Обновлено вчера в 19:38
Политика

Министр внутренних дел США назвал обвинения в свой адрес ложными

Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что обвинения в растрате бюджетных средств, которые против него выдвигают, ложь.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Путин поздравил Назарбаева с праздником

Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Израиль нашел четвертый тоннель «Хезболлах» в районе ливанской границы

Израильские военные обнаружили в районе границы с Ливаном еще один, четвертый по счету тоннель, прорытый на территорию еврейского государства боевиками ливанской шиитской группировки "Хезболлах".
Обновлено в 03:47
Политика

Россия опровергла слова Обамы о «региональной державе»

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine напомнила о словах экс-президента США Барака Обамы, который в 2014 году назвал Россию «региональной державой».
Обновлено вчера в 23:36
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HMMWV
Американский армейский вседорожник, стоящий на вооружении в основном у ВС США, а также вооружённых сил, полицейских и иных служб некоторых других стран. Автомобиль обладает высокой проходимостью, пригоден к транспортировке по воздуху и десантированию парашютным способом.
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