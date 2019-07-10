Армия и оружие
Новый авианосец проекта «Ламантин» представили в РоссииГазета.Ru 12:37
Концепт-проект авианосца "Ламантин" предполагает размещение на корабле атомной энергетической установки. "Ламантин" будет предназначен для базирования и боевого применения авиагруппы, включающей корабельные летательные аппараты (ЛАК) различных типов.
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Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
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