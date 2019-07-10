Армия и оружие
Новый авианосец проекта «Ламантин» представили в ПетербургеРоссийская газета 06:25
В России разработали проект нового тяжелого авианосца, сопоставимого по характеристикам с американскими кораблями класса Nimitz. Макет представлен на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Разработчиком проекта 11430Э "Ламантин" является Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ).
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