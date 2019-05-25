Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Санкт-ПетербургеRT на русском 12:11

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге прошла церемония спуска на воду нового серийного универсального атомного ледокола «Урал» проекта 2220.

Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Санкт-Петербурге

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