Политика
Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Санкт-ПетербургеRT на русском 12:11
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге прошла церемония спуска на воду нового серийного универсального атомного ледокола «Урал» проекта 2220.
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Второй серийный атомоход проекта 22220 Урал спущен на воду на Балтийском заводе
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