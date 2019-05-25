Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в ПетербургеИзвестия 08:35

В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».

Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

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