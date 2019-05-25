Политика
Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в ПетербургеИзвестия 08:35
В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
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Авто
Отечественный спорткар Marussia превратят в электромобиль
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Порошенко дал Зеленскому совет по вопросу освобождения моряков
Бывший президент Украины Пётр Порошенко порекомендовал администрации нового главы государства Владимира Зеленского не ждать «импульса от общества» в вопросе освобождения моряков, задержанных Россией за нарушение границы.
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Bethesda выпустила новый геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood, в котором показаны некоторые боевые механики, протагонисты и враги.
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Кирилл Сафонов оправдался за желание купить видеоняню для их с Сашей Савельевой новорожденного сына
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Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
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Хоккей
Финский форвард оценил шансы на победу в матче с Россией
Каппо Какко назвал Россию сильным соперником и выразил надежду, что его команде удастся одержать победу.
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Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Шоу-бизнес
Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова
Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.
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Гаджеты
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Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об уходе в отставку
Премьер-министр Великобритании и лидер правящей Консервативной партии Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку.
Обновлено вчера в 05:28
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Общество
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветер
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и ветер с порывами до 18 м в секунду, сообщили в московском управлении МЧС.
Обновлено в 11:44
Политика
Беглов заявил, что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил участвовать в выборах главы города.
Обновлено в 08:01
Происшествия
При ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали девять человек
Девять пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Саратовской области госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 10:22
Гаджеты
Компания Xiaomi представила «умную» ручку для детей
Обновлено в 07:10
Общество
Не только по праздникам: россияне стали чаще употреблять алкоголь
Россияне стали чаще выпивать: число тех, кто употребляет алкоголь один-два раза в месяц, выросло за последние пять лет с 24,9% до 32%.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Москве пенсионер перевел аферистам более семи миллионов рублей
Мошенники выманили у пенсионера в Москве более семи миллионов рублей под видом оплаты юридических консультаций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 06:15
Музыка
Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Протестующие против концерта Темниковой в Одессе сожгли флаг РФ
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Автоспорт
Квят стал восьмым в квалификации Гран-при Монако
Обновлено в 10:30
Общество
Ученые назвали две ключевые причины супружеских измен
Британские ученые рассказали о двух ключевых причинах супружеских измен.
Обновлено в 05:21
Гаджеты
Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж
Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж.
Обновлено в 05:30
Хоккей
Воробьев: «Финны вышли кусаться, надо было заносить шайбу в ворота»
Соперник вышел кусаться, бороться. Мы должны были противопоставить им голы.
Обновлено в 11:58
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов приобрел дорогой автомобиль в кредит
Осенью 2018 года стало известно, что у Тарасова собралась огромная задолженность по алиментным выплатам.
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Кино
Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от HBO
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Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации
Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
Обновлено в 08:05