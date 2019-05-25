Политика

Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в ПетербургеИзвестия 08:35

В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
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НЕВСКИЕ НОВОСТИ публикуют видео бьющегося о борт ледокола «Урал» шампанского

Невские Новости08:48

При спуске ледокола «Урал» на Балтийском заводе якорная цепь едва не зацепила рабочего

78.ru10:45

В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»

РИА Новости08:16

Якорная цепь рухнула во время спуска ледокола «Урал» в Петербурге. «Балтзавод» : зрителям ничего не угрожало

Фонтанка.Ру12:02

В Петербурге спущен на воду атомный ледокол «Урал»

Петербургский дневник08:40

В Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Урал»

Телеканал Санкт-Петербург08:33

На «Балтийском заводе» сегодня спустят на воду атомный ледокол «Урал»

Gazeta.SPb00:27
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
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В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
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В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и ветер с порывами до 18 м в секунду, сообщили в московском управлении МЧС.
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Беглов заявил, что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил участвовать в выборах главы города.
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При ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали девять человек

Девять пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Саратовской области госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
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