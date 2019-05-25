Политика
Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в ПетербургеИзвестия вчера в 08:35
В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
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НЕВСКИЕ НОВОСТИ публикуют видео бьющегося о борт ледокола «Урал» шампанского
Невские Новостивчера в 08:48
Второй серийный атомоход проекта 22220 Урал спущен на воду на Балтийском заводе
РЖД-Партнер24 мая в 08:02
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Шоу-бизнес
Певица Юлия Савичева удивила чрезмерной худобой на красной дорожке музыкальной премии
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
К вершине Эвереста выстроилась очередь из сотен альпинистов
На вершине Эвереста образовалась очередь из более чем 200 альпинистов, сообщает NBC News. В четверг 23 мая 3 индийца погибли от изнеможения.
Обновлено 24 мая в 15:02
Происшествия
Пассажирский микроавтобус попал в ДТП под Саратовом
Столкновение произошло на трассе Саратов — Сызрань — Волгоград. Пассажирский микроавтобус Peugeot следовал по маршруту Оренбург — Махачкала.
Обновлено вчера в 10:31
Хоккей
Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею
Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках
Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 08:21
Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку террористов в Идлибе
Обновлено вчера в 16:12
Политика
NYT: Агент ЦРУ работает в ближайшем окружении Путина
В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина находится агент и источник американской спецслужбы ЦРУ, сообщила газета New York Times.
Обновлено вчера в 06:04
Наука
Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса
Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на дно
В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия».
Обновлено вчера в 17:38
Политика
На Брянщине началось предварительное голосование
Сегодня в 8:00 в Брянской области начался Единый день голосования.
Обновлено в 01:18
Хоккей
Бывший тренер сборной России: финны сыграли выше всяких похвал
Думаю, даже прыгнули выше головы. Финны играли очень дисциплинированно и терпеливо.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Смертельная авария произошла в центре Москвы
В Мещанском районе Москвы автомобиль Skoda Octavia врезался в препятствие, в результате аварии один человек погиб, двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет
Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школе
Обновлено вчера в 06:26
Авто
Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии
Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Анжелика Варум: «Я ушла от мужчины, с которым прожила 10 лет»
Обновлено вчера в 17:02
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Баскетбол
«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА
«Торонто» ведет в серии со счетом 4:2. Команда впервые в своей истории вышла в финал.
Обновлено в 00:01
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
Директор школы села Чаранг в Якутии получил ножевое ранение, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе МВД Якутии.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Хоккей
Не поливайте грязью сборную! Она этого не заслужила. Мнение Рабинера
Суоми с детства играют по одной и той же системе, которая у них от зубов отскакивает.
Обновлено в 01:45
Политика
Власти Венесуэлы встретятся с оппозицией в Осло
«Представители основных политических сил в Венесуэле решили вернуться в Осло на следующей неделе для продолжения диалога при содействии Норвегии», - сказано в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 21:43
Армия и оружие
Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь
На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено вчера в 15:47
Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
Обновлено в 00:00
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.
Обновлено вчера в 13:42
Общество
Есть вероятность того, что строительство жилья запретят на 2/3 территории Якутска
Недавно на круглом столе по основным проблемам авиации Якутии руководство международного аэропорта «Якутск» поведало о том, как будем летать во время реконструкции взлетно-посадочной полосы, а также о возможных ограничениях в связи с вводом новых требований к приаэродромным территориям.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Трампа не побеспокоили недавние ракетные пуски КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не побеспокоили недавние запуски двух ракетных снарядов КНДР в восточном направлении.
Обновлено в 00:01