Транспорт

Новый аэропорт Саратова принял первый рейсВедомости 05:10

В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей». На борту самолета, который вылетел утром из бизнес-терминала аэропорта «Внуково», находился владелец холдинга «Аэропорты регионов» миллиардер Виктор Вексельберг.
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«Гагарин» принял тестовый рейс из Москвы

Взгляд-инфо04:15

Новый аэропорт в Саратове принял первый рейс

РИА Новости04:33

Сергей Пускепалис о «Гагарине»: «Просто потрясающий аэропорт»

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Первый самолет приземлился в новом аэропорту Саратова

Вечерняя Москва07:33

Новый аэропорт Саратова принял первый рейс

Ведомости05:10

Первый самолет в аэропорту «Гагарин» встретили водяной аркой

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Саратовский аэропорт Гагарин принял первый рейс

Четвертая Власть04:27
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Футбол

Алексис Санчес хочет перейти в «Интер»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес заинтересован в переходе в миланский «Интер», сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Опубликовано видео побега «короля наркоинтернета» от СБУ

Глава международного онлайн-наркокартеля, известный как «король наркоинтернета», сбежал во время депортации в Израиль 15 августа.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью

Как сообщают СМИ, свое преступление мальчик планировал заранее – накануне он оставил голосовое сообщение другу, в котором рассказал о причинах, подтолкнувших его к массовому убийству.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника

Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Ресторан загорелся в центре Новосибирска

Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

В Сети появились фото молодой Аллы Пугачевой для журнала Vogue

Многие знают, что Пугачевой сложно указывать, поэтому между двумя примами случился серьезный конфликт, но затем журналист решила поговорить с певицей и спокойно объяснить ей ситуацию.
Обновлено в 09:00
Единоборства

Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Космос

В США построят самый большой роботизированный военный корабль

ВМС планируют строить по два корабля в год в течение пятилетнего периода. Таким образом LUSV станут самыми большими беспилотными кораблями.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Политика

Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства

Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
Обновлено в 07:21
Футбол

Семак извинился за эмоции после матча с «Ахматом»

Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге

Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере

Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.
Обновлено в 08:26
Технологии

Китайцы разработали самокат с функцией возврата на зарядную станцию

Обновлено вчера в 16:41
Космос

Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет

Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол

Рибери получил предложения от «Спартака» и «Динамо»

Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает, что французским полузащитником Франком Рибери интересуются московские "Динамо" и "Спартака".
Обновлено в 08:14
Политика

New York Times исчерпала тему «сговора» Трампа с Россией

Газета New York Times сфокусировалась на теме расизма в высказываниях президента США Дональда Трампа и обходит стороной тему предполагаемых связей между президентом США и Россией, об этом заявил ответственный редактора New York Times Дин Баке на встрече с сотрудниками редакции.
Обновлено 16 августа в 14:23
Происшествия

Cтало известно, почему Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину в баре

Боец ММА Конор Макгрегор побил пожилого мужчину за то, что тот нелестно отозвался о виски собственного производства.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Зинченко прервал победную серию в АПЛ

У украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко прервалась победная серия в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Обновлено в 02:33
Армия и оружие

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен

Обновлено в 09:12
Наука

Велосипедный шлем повышает стремление к риску

Немецкие психологи после проведенного эксперимента сделали вывод, что ношение велосипедного шлема связано с повышенным стремлением к риску в ситуациях, которые вовсе не связаны с управлением велосипеда.
Обновлено вчера в 12:10
Общество

Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне

В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Политика

Китай призвал ЕС прекратить вмешиваться в дела Гонконга

Китайские власти призвали Европейский союз «немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга», чтобы «не подрывать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Евросоюзом».
Обновлено в 09:56
Футбол

Стали известны составы «Уфы» и «Ростова» на матч чемпионата России

"Уфа" и "Ростов" определились со стартовыми составами на матч шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»

Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Футбол

«Рубин» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

Обновлено в 09:15
Политика

Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США

Обновлено в 09:45
Наука

Названы последствия ядерной войны между РФ и США

Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.
Обновлено 16 августа в 12:06
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