Транспорт
Новый аэропорт Саратова принял первый рейсВедомости 05:10
В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей». На борту самолета, который вылетел утром из бизнес-терминала аэропорта «Внуково», находился владелец холдинга «Аэропорты регионов» миллиардер Виктор Вексельберг.
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Футбол
Алексис Санчес хочет перейти в «Интер»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес заинтересован в переходе в миланский «Интер», сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Опубликовано видео побега «короля наркоинтернета» от СБУ
Глава международного онлайн-наркокартеля, известный как «король наркоинтернета», сбежал во время депортации в Израиль 15 августа.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью
Как сообщают СМИ, свое преступление мальчик планировал заранее – накануне он оставил голосовое сообщение другу, в котором рассказал о причинах, подтолкнувших его к массовому убийству.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
В Сети появились фото молодой Аллы Пугачевой для журнала Vogue
Многие знают, что Пугачевой сложно указывать, поэтому между двумя примами случился серьезный конфликт, но затем журналист решила поговорить с певицей и спокойно объяснить ей ситуацию.
Обновлено в 09:00
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Космос
В США построят самый большой роботизированный военный корабль
ВМС планируют строить по два корабля в год в течение пятилетнего периода. Таким образом LUSV станут самыми большими беспилотными кораблями.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
Обновлено в 07:21
Футбол
Семак извинился за эмоции после матча с «Ахматом»
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге
Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере
Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.
Обновлено в 08:26
Технологии
Китайцы разработали самокат с функцией возврата на зарядную станцию
Обновлено вчера в 16:41
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол
Рибери получил предложения от «Спартака» и «Динамо»
Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает, что французским полузащитником Франком Рибери интересуются московские "Динамо" и "Спартака".
Обновлено в 08:14
Политика
New York Times исчерпала тему «сговора» Трампа с Россией
Газета New York Times сфокусировалась на теме расизма в высказываниях президента США Дональда Трампа и обходит стороной тему предполагаемых связей между президентом США и Россией, об этом заявил ответственный редактора New York Times Дин Баке на встрече с сотрудниками редакции.
Обновлено 16 августа в 14:23
Происшествия
Cтало известно, почему Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину в баре
Боец ММА Конор Макгрегор побил пожилого мужчину за то, что тот нелестно отозвался о виски собственного производства.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Футбол
Полузащитник «Манчестер Сити» Зинченко прервал победную серию в АПЛ
У украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко прервалась победная серия в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Обновлено в 09:12
Наука
Велосипедный шлем повышает стремление к риску
Немецкие психологи после проведенного эксперимента сделали вывод, что ношение велосипедного шлема связано с повышенным стремлением к риску в ситуациях, которые вовсе не связаны с управлением велосипеда.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Политика
Китай призвал ЕС прекратить вмешиваться в дела Гонконга
Китайские власти призвали Европейский союз «немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга», чтобы «не подрывать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Евросоюзом».
Обновлено в 09:56
Футбол
Стали известны составы «Уфы» и «Ростова» на матч чемпионата России
"Уфа" и "Ростов" определились со стартовыми составами на матч шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Футбол
«Рубин» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
Обновлено в 09:15
Наука
Названы последствия ядерной войны между РФ и США
Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.
Обновлено 16 августа в 12:06