В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей». На борту самолета, который вылетел утром из бизнес-терминала аэропорта «Внуково», находился владелец холдинга «Аэропорты регионов» миллиардер Виктор Вексельберг.

Футбол Алексис Санчес хочет перейти в «Интер» Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес заинтересован в переходе в миланский «Интер», сообщает Sky Sport Italia.

Происшествия Опубликовано видео побега «короля наркоинтернета» от СБУ Глава международного онлайн-наркокартеля, известный как «король наркоинтернета», сбежал во время депортации в Израиль 15 августа.

Происшествия Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью Как сообщают СМИ, свое преступление мальчик планировал заранее – накануне он оставил голосовое сообщение другу, в котором рассказал о причинах, подтолкнувших его к массовому убийству.

Происшествия Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.

Происшествия Ресторан загорелся в центре Новосибирска Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.

Шоу-бизнес В Сети появились фото молодой Аллы Пугачевой для журнала Vogue Многие знают, что Пугачевой сложно указывать, поэтому между двумя примами случился серьезный конфликт, но затем журналист решила поговорить с певицей и спокойно объяснить ей ситуацию.

Единоборства Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.

Космос В США построят самый большой роботизированный военный корабль ВМС планируют строить по два корабля в год в течение пятилетнего периода. Таким образом LUSV станут самыми большими беспилотными кораблями.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Политика Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.

Шоу-бизнес Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.

Происшествия В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.

Футбол Рибери получил предложения от «Спартака» и «Динамо» Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает, что французским полузащитником Франком Рибери интересуются московские "Динамо" и "Спартака".

Политика New York Times исчерпала тему «сговора» Трампа с Россией Газета New York Times сфокусировалась на теме расизма в высказываниях президента США Дональда Трампа и обходит стороной тему предполагаемых связей между президентом США и Россией, об этом заявил ответственный редактора New York Times Дин Баке на встрече с сотрудниками редакции.

Происшествия Cтало известно, почему Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину в баре Боец ММА Конор Макгрегор побил пожилого мужчину за то, что тот нелестно отозвался о виски собственного производства.

Наука Велосипедный шлем повышает стремление к риску Немецкие психологи после проведенного эксперимента сделали вывод, что ношение велосипедного шлема связано с повышенным стремлением к риску в ситуациях, которые вовсе не связаны с управлением велосипеда.

Общество Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.

Политика Китай призвал ЕС прекратить вмешиваться в дела Гонконга Китайские власти призвали Европейский союз «немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга», чтобы «не подрывать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Евросоюзом».

Армия и оружие Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы» Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.