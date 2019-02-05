Авто

Новый Toyota Land Cruiser 300 представят осеньюDaily-Motor.Ru 00:35

Компания Toyota может представить родственные внедорожники Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX новых генераций уже этой осенью. Согласно информации японского сайта Best Car, презентация автомобилей состоится на Токийском автосалоне 2019 года.
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