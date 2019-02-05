Авто
Новый Toyota Land Cruiser 300 представят осеньюDaily-Motor.Ru 00:35
Компания Toyota может представить родственные внедорожники Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX новых генераций уже этой осенью. Согласно информации японского сайта Best Car, презентация автомобилей состоится на Токийском автосалоне 2019 года.
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В крови рэпера Децла не обнаружено наркотических веществ
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Американские ученые обнаружили смещение северного магнитного полюса Земли к России. Причем этот процесс ощутимо ускоряется.
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Никулинский суд Москвы расторг брак капитана столичного "Спартака" Дениса Глушакова и его жены Дарьи.
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Авто
Mazda привезет в Женеву новый кроссовер
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Происшествия
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"Председатель СК России Александр Бастрыкин никогда не был лично знаком с членами этой семьи, а единственная его встреча с сенатором Арашуковым состоялась в Совете Федерации в момент его задержания", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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Общество
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Следственный комитет арестовал владельца автобуса, попавшего в ДТП в Калужской области.
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Интернет
Mail.ru Group запустила новый защищенный браузер Atom
Новый браузер позволяет пользователям запрещать сайтам доступ к камерам и микрофонам, также можно для каждого сайта настроить другие разрешения, в том числе и позволяется блокировать рекламу и навязчивые предложения об уведомлениях.
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Гаджеты
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Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука.
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В Петербурге сторонников Навального оштрафовали на 7 млн руб
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Москве из хостела госпитализировали 25 человек из-за очага кори
В хостеле «Тут как дома» на юго-востоке Москвы 2 февраля был зафиксирован случай кори.
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Квартира дочери Башмета в доме на Никитском бульваре полностью сгорела
Обновлено вчера в 04:50
Спорт
Российские биатлонисты прибыли на этап КМ в Канаду без винтовок
Российские биатлонисты прибыли в канадский город Кэнмор, где пройдет седьмой этап Кубка мира, сообщает "Тюменская арена".
Обновлено вчера в 15:03
Авто
Кроссовер Range Rover Velar SVAutobiography: первый V8 в гамме
Пока же версия SVAutobiography стала первым и единственным Веларом с мотором V8: у остальных машин в гамме только турбочетверки или максимум двигатели V6.
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Политика
Телеведущую Ивлееву не пустили на Украину
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Происшествия
В Петербурге студент погиб из-за падения льда с крыши дома
Студент одного из вузов Санкт-Петербурга погиб после падения на него наледи с крыши здания в Аптекарском переулке.
Обновлено в 10:23
Происшествия
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Обновлено в 09:38
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Происшествия
«Черви в легких» у суворовцев в Ульяновске оказались эхинококкозом
По данным пресс-службы министерства здравоохранения региона, редкая патология легких, которая, что важно, не передается от человека к человеку, была обнаружена в ходе планового флюорографического обследования.
Обновлено 03 февраля в 20:54
Экономика
Банк России спрятал языки у двуглавого орла на своем новом логотипе
Банк России утвердил новый фирменный стиль, изменив изображение двуглавого орла на своем логотипе, убрав у него высунутые языки и закрыв клювы.
Обновлено в 09:50
Наука
В Аргентине обнаружили останки нового вида динозавра
Останки нового вида динозавров, которые отпугивали хищников с помощью длинных шипов на спине, обнаружили в Аргентине, сообщает интернет-портал Phys.org со ссылкой на исследователей.
Обновлено в 06:24
Экономика
Центробанк запустил робота для поиска финансовых пирамид
Центробанк России запустил интернет-робота для поиска финансовых пирамид.
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Общество
«Победа» ограничила размер ручной клади
Авиакомпания «Победа» ограничила размер провоза ручной клади в самолете до 36х30х4 см, весом не более 10 кг.
Обновлено в 05:12
Общество
Гало наблюдали жители Екатеринбурга
Необычное явление сопровождалось радугой, сообщила РИА Новости главный синоптик регионального Гидрометцентра Галина Шепоренко.
Обновлено в 03:43
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Смерть основателя криптобиржи Quadriga привела к потере $140 млн
Крупнейшая канадская биржа криптовалют Quadriga лишилась доступа к цифровой валюте стоимостью около $140 млн из-за внезапной смерти ее 30-летнего основателя Джеральда Коттена.
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