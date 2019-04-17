Авто

Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4Российская газета 02:04

Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
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Новый Toyota Highlander: три варианта полного привода и восемь мест

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Новый Toyota Highlander избавился от лезвий на «лице»

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Toyota представила новый Highlander

Журнал Авто.ру03:02

Toyota представила новое поколение Highlander

Автоновости дня01:35

Новую Toyota Highlander показали в виде 200 деталей

Car.ru00:33

Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4

Российская газета02:04

Toyota представила Highlander нового поколения

AutoNews02:55
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
Происшествия

В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии

В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Политика

Суд в Москве продлил арест четырем украинским морякам

Лефортовский суд Москвы до 24 июля продлил срок ареста четырем украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Пак рассказал в суде, как Кокорин ударил его стулом

Обновлено в 08:22
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Происшествия

СМИ оценили пожертвования на восстановление Нотр-Дама в €1 млрд

Сумма пожертвований, которые пообещали перечислить на восстановление Нотр-Дама, достигла почти €1 млрд.
Обновлено в 05:13
Экономика

Названы выполнившие майские указы регионы

Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Футбол

«Аякс» победил «Ювентус» 16 апреля 2019 — сенсация в Лиге чемпионов

Антон Михашенок аргументированно объясняет, что победа «Аякса» не сенсация.
Обновлено в 08:00
Футбол

На домашний матч «Краснодара» против «Зенита» проданы все билеты

Все билеты на матч 24-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Зенит" проданы, сообщает пресс-служба "быков".
Обновлено в 07:45
Политика

Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

В России стартовала разработка подлодки пятого поколения

Речь идет о научно-исследовательском проекте «Хаски» Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит», специалисты которого начали под шифром «Лайка» опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено в 04:08
Происшествия

На стройке в Казани рухнула стрела башенного крана

На стройке в Казани рухнула стрела башенного крана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов избил девушку из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает «Бизнес-Online».
Обновлено в 06:51
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Государственная дума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта

Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Екатеринбурге уволили за коррупцию главного борца с коррупцией

Обновлено в 08:11
Происшествия

Ване Фокину предстоит пройти еще один курс реабилитации

Выжившему при обрушении подъезда дома в Магнитогорске малышу предстоит пройти еще один курс реабилитации.
Обновлено в 07:49
Экономика

Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ

13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27
Авто

Genesis представил компактный электромобиль Mint

Премиальный автомобильный бренд Genesis представил концептуальный хэтчбек Mint на электротяге.
Обновлено в 05:25
Политика

Американский дипломат сделал прогноз о судьбе курдских отрядов в Сирии

Главными исполнителями американской воли в Сирии остаются курдские группировки, судьба которых беспокоит автора.
Обновлено в 06:01
Политика

Медведев оценил уровень пенсий в России

Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:58
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Кино

Дженнифер Лоуренс вернётся в кино после годового перерыва

Стало известно, что Дженнифер Лоуренс снимется в дебютной авторской драме от студии A24.
Обновлено в 04:30
Авто

Эксперты назвали марки, которые выиграют от ухода Ford из России

Перераспределение продаж внутри между брендами произойдет, но на изменение общих продаж на российском рынке в 2019 году уход Ford вряд ли повлияет.
Обновлено в 07:55
Авто

Стала известна средняя цена иномарки с пробегом в России

За авто с пробегом, носящие логотипы премиум-брендов Mercedes-Benz, BMW или Lexus, придется отдать от 2,1 до 2,7 млн рублей.
Обновлено в 07:35
Автоспорт

Motorsport: Мазепин ведет переговоры о покупке «Уильямса»

Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, отец гонщика «Ф-2» Никиты Мазепина, может стать новым владельцем команды «Уильямс».
Обновлено в 08:12
Общество

Родившую в первые минуты года россиянку обязали заплатить за подаренные цветы

Жительница Омска, родившая одного из первых в 2019-м году детей, Сания Абдуллина получила уведомление из налоговой службы, в котором говорилось, что она обязана выплатить налог на подаренные администрацией города букет цветов и сертификат на детские товары.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Здоровье

Зарегистрирована первая российская вакцина сразу от пяти инфекций

Зарегистрирована первая отечественная пентавакцина, предназначенная для защиты сразу от пяти серьезных инфекционных заболеваний: дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции.
Обновлено в 07:37
Авто

Hyundai Creta нового поколения представлен официально

Южнокорейский бренд Hyundai привёз на Шанхайский автосалон новую модель, которая идентична кроссоверу Creta.
Обновлено вчера в 06:30
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Toyota Highlander
Автомобиль
Кроссовер концерна Toyota, построенный на платформе Toyota K. Представлен в апреле 2000 года на Нью-Йоркском автосалоне. Позиционируется как автомобиль для любителей активного стиля вождения в возрасте от 20 до 30 лет.. Относится к классу SUV и в модельном ряду Toyota нацелен на аудиторию людей которые также рассматривают Toyota Land Cruiser Prado, Ford Explorer, Mitsubishi Pajero, Nissan Patrol.
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