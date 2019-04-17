Авто
Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4Российская газета 02:04
Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
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Происшествия
В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии
В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Политика
Суд в Москве продлил арест четырем украинским морякам
Лефортовский суд Москвы до 24 июля продлил срок ареста четырем украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Пак рассказал в суде, как Кокорин ударил его стулом
Обновлено в 08:22
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Происшествия
СМИ оценили пожертвования на восстановление Нотр-Дама в €1 млрд
Сумма пожертвований, которые пообещали перечислить на восстановление Нотр-Дама, достигла почти €1 млрд.
Обновлено в 05:13
Экономика
Названы выполнившие майские указы регионы
Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Футбол
«Аякс» победил «Ювентус» 16 апреля 2019 — сенсация в Лиге чемпионов
Антон Михашенок аргументированно объясняет, что победа «Аякса» не сенсация.
Обновлено в 08:00
Футбол
На домашний матч «Краснодара» против «Зенита» проданы все билеты
Все билеты на матч 24-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Зенит" проданы, сообщает пресс-служба "быков".
Обновлено в 07:45
Политика
Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
В России стартовала разработка подлодки пятого поколения
Речь идет о научно-исследовательском проекте «Хаски» Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит», специалисты которого начали под шифром «Лайка» опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено в 04:08
Происшествия
На стройке в Казани рухнула стрела башенного крана
На стройке в Казани рухнула стрела башенного крана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов избил девушку из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает «Бизнес-Online».
Обновлено в 06:51
Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Государственная дума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Происшествия
Ване Фокину предстоит пройти еще один курс реабилитации
Выжившему при обрушении подъезда дома в Магнитогорске малышу предстоит пройти еще один курс реабилитации.
Обновлено в 07:49
Экономика
Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ
13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27
Авто
Genesis представил компактный электромобиль Mint
Премиальный автомобильный бренд Genesis представил концептуальный хэтчбек Mint на электротяге.
Обновлено в 05:25
Политика
Американский дипломат сделал прогноз о судьбе курдских отрядов в Сирии
Главными исполнителями американской воли в Сирии остаются курдские группировки, судьба которых беспокоит автора.
Обновлено в 06:01
Политика
Медведев оценил уровень пенсий в России
Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:58
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Кино
Дженнифер Лоуренс вернётся в кино после годового перерыва
Стало известно, что Дженнифер Лоуренс снимется в дебютной авторской драме от студии A24.
Обновлено в 04:30
Авто
Эксперты назвали марки, которые выиграют от ухода Ford из России
Перераспределение продаж внутри между брендами произойдет, но на изменение общих продаж на российском рынке в 2019 году уход Ford вряд ли повлияет.
Обновлено в 07:55
Авто
Стала известна средняя цена иномарки с пробегом в России
За авто с пробегом, носящие логотипы премиум-брендов Mercedes-Benz, BMW или Lexus, придется отдать от 2,1 до 2,7 млн рублей.
Обновлено в 07:35
Автоспорт
Motorsport: Мазепин ведет переговоры о покупке «Уильямса»
Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, отец гонщика «Ф-2» Никиты Мазепина, может стать новым владельцем команды «Уильямс».
Обновлено в 08:12
Общество
Родившую в первые минуты года россиянку обязали заплатить за подаренные цветы
Жительница Омска, родившая одного из первых в 2019-м году детей, Сания Абдуллина получила уведомление из налоговой службы, в котором говорилось, что она обязана выплатить налог на подаренные администрацией города букет цветов и сертификат на детские товары.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Здоровье
Зарегистрирована первая российская вакцина сразу от пяти инфекций
Зарегистрирована первая отечественная пентавакцина, предназначенная для защиты сразу от пяти серьезных инфекционных заболеваний: дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции.
Обновлено в 07:37
Авто
Hyundai Creta нового поколения представлен официально
Южнокорейский бренд Hyundai привёз на Шанхайский автосалон новую модель, которая идентична кроссоверу Creta.
Обновлено вчера в 06:30