Британская компания в рамках спецмероприятия презентовала новое поколение Range Rover Evoque. Новый Range Rover Evoque 2019-го модельного года в целом общий дизайн с предшественником. В числе отличий можно назвать доработанную головную оптику на светодиодах, измененные бампера и иные задние фонари.

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