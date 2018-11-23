Авто
Новый Range Rover Evoque 2019 представили в Лондоне
Новый Range Rover Evoque 2019 представили в Лондоне32CARS.ru02:28
Британская компания в рамках спецмероприятия презентовала новое поколение Range Rover Evoque. Новый Range Rover Evoque 2019-го модельного года в целом общий дизайн с предшественником. В числе отличий можно назвать доработанную головную оптику на светодиодах, измененные бампера и иные задние фонари.
32CARS.ru02:28
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Авто
В октябре Renault нарастила продажи в России на 6%
Обновлено в 03:51
Авто
МВД хочет отменить пошлины за госномера для автомобилей
Пошлина за присвоение номера уже взимается (абзац 6 п. 36 ч. 2 ст. 333.33 Налогового кодекса), поэтому еще одна пошлина за выдачу таблички с номером, предусмотренная абзацами 1 и 2 п. 36, а также п. 39 ст. 333.33 Налогового кодекса, должна быть из него исключена.
Обновлено в 03:55
Авто
Mazda отзывает более 60 тысяч автомобилей в РФ
Mazda планирует отозвать в России более 62 тысяч автомобилей.
Обновлено в 04:02
Авто
Honda вывела на тесты серийную версию электрокара Urban EV
Компания Honda вывела на тесты свой новый компактный электрокар Honda Urban, выполненный в стиле концепта Urban EV с камерами вместо боковых зеркал.
Обновлено в 03:19
Авто
Российский беспилотный автомобиль проехал из Санкт-Петербурга в Казань
Согласно сообщению компании, поступившему в редакцию N + 1, во время испытаний машина практически полностью в автономном режиме проехала 2,5 тысячи километров из Санкт-Петербурга в Казань.
Обновлено в 04:00
Авто
Volkswagen показал новую версию кроссовера Tiguan Black R-Line
Под капотом Volkswagen Tiguan Black R-Line располагается 2-литровый турбодизель, который работает в паре с 7-ступенчатой DSG и системой полного привода.
Обновлено в 03:38
Авто
Mercedes-AMG GLC 63 S стал самым быстрым кроссовером на Нюрбургринге
Mercedes-AMG GLC 63 S стал самым быстрым серийным кроссовером в истории «Северной петли» а Нюрбургринге.
Обновлено в 03:32
Авто
Запрещенный к продаже Chery Tiggo 3 вернулся на рынок
Обновлено в 01:54
Авто
Эксперты составили рейтинг самых надежных АКПП
Специалисты озвучили список самых высокоресурсных «автоматов» в истории автомобилестроения.
Обновлено в 03:42
Авто
Новый флагманский пикап Great Wall Wingle 7 поступил в продажу
Китайский автопроизводитель Great Wall начал продажу нового флагманского пикапа Great Wall Wingle 7. В Китае автомобиль доступен по цене от 95 800 до 117 800 юаней, что в пересчете на российскую валюту составляет от 910 000 до 1 119 000 рублей.
Обновлено в 01:25
Авто
Новый автомобиль FAW получил звание Грузовика года в Китае
В Китае автомобиль FAW J7 Eagle стал лидером местного конкурса «Грузовик 2019 года».
Обновлено в 03:55
Авто
В Шотландии начнут тестировать первый в мире беспилотный автобус
Первый в мире беспилотный автобус был разработан конструкторами Шотландской автомобильной компании, которые закончили все этапы производства и перешли к проведению ряда тестов, предназначенных для беспилотных транспортных средств.
Обновлено в 03:41
Авто
На видео показали самые странные автомобили на Нюрбургринге
На канале Auto Addiction на YouTube появилось видео с подборкой самых странных транспортных средств трассы этого сезона.
Обновлено в 03:25
Авто
Покупатели Tesla лишатся льгот от правительства США
Компания Tesla постепенно становится крупным автопроизводителем, и это приводит к тому, что покупатели электромобилей данной марки постепенно лишатся некоторых льгот.
Обновлено в 03:59
Авто
Что будет, если не притормозить перед глубокой лужей?
Даже если вы движетесь по луже с небольшой скоростью, есть риск повредить колесо или элементы подвески.
Обновлено в 03:27