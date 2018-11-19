Мощность последних, работая в паре с 6-ступенчатой механикой или вариатором Xtronic CVT составляет 144 и 171 л.с. соответственно. Для дизеля будет доступна механическая коробка передач. В базовой комплектации кроссовер оценили в 1,57 млн рублей, а топовый вариант получил ценник 2,23 млн рублей.

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