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Новый Nissan X-Trail будет стоить в России от 1,5 млн рублей
Tvoe-avto.com
09:25

Мощность последних, работая в паре с 6-ступенчатой механикой или вариатором Xtronic CVT составляет 144 и 171 л.с. соответственно. Для дизеля будет доступна механическая коробка передач. В базовой комплектации кроссовер оценили в 1,57 млн рублей, а топовый вариант получил ценник 2,23 млн рублей.
Tvoe-avto.com09:25

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