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Японская компания Nissan объявила цены и комплектации обновленного Nissan X-Trail для России. Кроссовер поступит к дилерам в десяти комплектациях с двумя бензиновыми и одним дизельным двигателем по цене от 1 574 000 до 2 234 000 рублей.
Автоновости дня07:50
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Авто
KIA Rio вернула лидерство на авторынке Москвы в октябре 2018 года
Обновлено в 11:34
Авто
Большой кроссовер Hyundai заметили на улице за неделю до премьеры
Компания Hyundai готовит рекламную кампанию, посвященную скорой премьере своего нового большого кроссовера Palisade.
Обновлено в 11:45
Авто
Volvo готовит загадочную премьеру
Volvo дразнит нас загадочной новинкой, которую намерена представить на предстоящем мотор-шоу в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 10:09
Авто
Ford Puma возродится в новом компактном кроссовере на базе Ford Focus
В американском патентом бюро было зарегистрировано новое название Ford Puma, которое может быть использовано для нового компактного кроссовера.
Обновлено в 10:07
Авто
Обновленный минивэн Toyota Avanza 2019 вызвал ажиотажный спрос
С первых дней после старта продаж спрос на новинку достиг небывалых высот — за первый месяц Toyota Avanza разошёлся тиражом в 9 500 единиц.
Обновлено в 11:22
Авто
Renault вывела на финальные тесты новый хэтчбек Renault Clio
Компания Renault приступила к финальным дорожным испытаниям хетчбэка Renault Clio нового поколения.
Обновлено в 11:36
Авто
Японцы сделали гоночный Suzuki Swift с водительским креслом по центру
Хэтчбек получил центральное расположение водительского сиденья — остальные кресла демонтировали, как и детали внутренней обшивки, а часть кузова выполнили из карбона для уменьшения веса.
Обновлено в 11:28
Авто
Новый седан GAC Aion S получит четвертый уровень автопилота
Местная компания GAC представила на автосалоне в Гуанчжоу предсерийную версию седана GAC Aion S, оснащенную системой автопилота четвертого уровня.
Обновлено в 09:09
Авто
Кроссовер Subaru XV получил гибридную версию с двухлитровым двигателем
Премьера Subaru XV Hybrid состоится в ближайшие дни на автосалоне в Лос-Анджелесе. Доступен автомобиль будет только на американском рынке.
Обновлено в 11:20
Авто
Первый крупный оператор каршеринга в РФ EasyRide прекратил работу
На днях оператор каршеринга EasyRide заявил о прекращении рабочей деятельности в связи с образовавшейся задолженностью перед партнерами.
Обновлено в 11:24
Авто
Компания McLaren представила эксклюзивное купе 720S Stealth Theme
McLaren Special Operations (MSO) – тюнинг-подразделение компании McLaren представило эксклюзивное купе 720S Stealth Theme.
Обновлено в 04:44
Авто
Автомобили УАЗ оснастят суперконденсаторами
Обновлено в 08:52
Авто
Ford патентует технологию для борьбы с запахом в новом авто
Представители компании Ford подали патентную заявку, где описывается технология, позволяющая бороться со специфическими запахами в салоне нового авто.
Обновлено в 11:40
Авто
АВТОВАЗ начал выпуск ультрабюджетного LADA XRAY Cross
В Сети появились первые фото Lada Xray Cross с новым «роботом»
Обновлено в 04:21
Авто
Посмотрите, насколько по-разному едут машины на всесезонках и зимних шинах
На YouTube показали ролик, в котором сравнили управление машинами на зимних шинах, а также всесезонных.
Обновлено в 10:17