Японская компания Nissan объявила цены и комплектации обновленного Nissan X-Trail для России. Кроссовер поступит к дилерам в десяти комплектациях с двумя бензиновыми и одним дизельным двигателем по цене от 1 574 000 до 2 234 000 рублей.

Новый Nissan X-Trail будет стоить в России от 1,5 млн рублей

Авто Авто KIA Rio вернула лидерство на авторынке Москвы в октябре 2018 года

Авто Авто Большой кроссовер Hyundai заметили на улице за неделю до премьеры Компания Hyundai готовит рекламную кампанию, посвященную скорой премьере своего нового большого кроссовера Palisade.

Авто Авто Volvo готовит загадочную премьеру Volvo дразнит нас загадочной новинкой, которую намерена представить на предстоящем мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Авто Авто Ford Puma возродится в новом компактном кроссовере на базе Ford Focus В американском патентом бюро было зарегистрировано новое название Ford Puma, которое может быть использовано для нового компактного кроссовера.

Авто Авто Обновленный минивэн Toyota Avanza 2019 вызвал ажиотажный спрос С первых дней после старта продаж спрос на новинку достиг небывалых высот — за первый месяц Toyota Avanza разошёлся тиражом в 9 500 единиц.

Авто Авто Renault вывела на финальные тесты новый хэтчбек Renault Clio Компания Renault приступила к финальным дорожным испытаниям хетчбэка Renault Clio нового поколения.

Авто Авто Японцы сделали гоночный Suzuki Swift с водительским креслом по центру Хэтчбек получил центральное расположение водительского сиденья — остальные кресла демонтировали, как и детали внутренней обшивки, а часть кузова выполнили из карбона для уменьшения веса.

Авто Авто Новый седан GAC Aion S получит четвертый уровень автопилота Местная компания GAC представила на автосалоне в Гуанчжоу предсерийную версию седана GAC Aion S, оснащенную системой автопилота четвертого уровня.

Авто Авто Кроссовер Subaru XV получил гибридную версию с двухлитровым двигателем Премьера Subaru XV Hybrid состоится в ближайшие дни на автосалоне в Лос-Анджелесе. Доступен автомобиль будет только на американском рынке.

Авто Авто Первый крупный оператор каршеринга в РФ EasyRide прекратил работу На днях оператор каршеринга EasyRide заявил о прекращении рабочей деятельности в связи с образовавшейся задолженностью перед партнерами.

Авто Авто Компания McLaren представила эксклюзивное купе 720S Stealth Theme McLaren Special Operations (MSO) – тюнинг-подразделение компании McLaren представило эксклюзивное купе 720S Stealth Theme.

Авто Авто Автомобили УАЗ оснастят суперконденсаторами

Авто Авто Ford патентует технологию для борьбы с запахом в новом авто Представители компании Ford подали патентную заявку, где описывается технология, позволяющая бороться со специфическими запахами в салоне нового авто.

Авто Авто АВТОВАЗ начал выпуск ультрабюджетного LADA XRAY Cross В Сети появились первые фото Lada Xray Cross с новым «роботом»