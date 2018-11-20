Авто
Nissan объявил цены на обновленный X-Trail для России
Nissan объявил цены на обновленный X-Trail для РоссииДейли-Мотор07:23
Компания Nissan объявила рублевые цены на обновленную версию кроссовера X-Trail, сборка которого осуществляется на мощностях предприятия в Санкт-Петербурге. Старт продаж рестайлингового вседорожника японской марки в стране запланирован на декабрь текущего года.
Дейли-Мотор07:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Авто
В России стартовало производство обновленного Mitsubishi Pajero Sport
Обновлено в 10:12
Авто
KIA Rio вернула лидерство на авторынке Москвы в октябре 2018 года
Обновлено в 09:37
Авто
Volvo готовит загадочную премьеру
Volvo дразнит нас загадочной новинкой, которую намерена представить на предстоящем мотор-шоу в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 10:09
Авто
Volvo с 1 января 2019 года увеличит цены в среднем на 1,9%
Все модели Volvo c 1 января 2019 года подорожают в России, в среднем, на 1,9%. Цены дополнительных пакетов и опций также вырастут на 4%, сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.
Обновлено в 09:00
Авто
Большой кроссовер Hyundai заметили на улице за неделю до премьеры
Автомобиль, названный в честь в честь ряда скальных образований и прибрежного района Лос-Анджелеса Pacific Palisades, заметили во время съемок рекламного ролика.
Обновлено в 10:23
Авто
Ford Puma возродится в новом компактном кроссовере на базе Ford Focus
Обновлено в 09:16
Авто
Renault вывела на финальные тесты новый хэтчбек Renault Clio
Построен новый Renault Clio на платформе CMF-B, за счет которой в линейке двигателей будет 1,3-литровый двигатель с турбиной, который выдаст 150 лошадиных сил мощности.
Обновлено в 10:30
Авто
Японцы сделали гоночный Suzuki Swift с водительским креслом по центру
Хэтчбек получил центральное расположение водительского сиденья — остальные кресла демонтировали, как и детали внутренней обшивки, а часть кузова выполнили из карбона для уменьшения веса.
Обновлено в 10:12
Авто
Новый седан GAC Aion S получит четвертый уровень автопилота
Местная компания GAC представила на автосалоне в Гуанчжоу предсерийную версию седана GAC Aion S, оснащенную системой автопилота четвертого уровня.
Обновлено в 09:09
Авто
«Убийцу» Hyundai Creta от Kia засняли на видео
Бюджетный кроссовер составит прямую конкуренцию текущему бестселлеру среди внедорожников — Hyundai Creta.
Обновлено в 08:52
Авто
Кроссовер Subaru XV получил гибридную версию с двухлитровым двигателем
Премьера Subaru XV Hybrid состоится в ближайшие дни на автосалоне в Лос-Анджелесе. Доступен автомобиль будет только на американском рынке.
Обновлено в 09:06
Авто
АВТОВАЗ начал выпуск ультрабюджетного LADA XRAY Cross
В Сети появились первые фото Lada Xray Cross с новым «роботом»
Обновлено в 04:21
Авто
Автомобили УАЗ оснастят суперконденсаторами
Обновлено в 08:52
Авто
Обновленный минивэн Toyota Avanza 2019 вызвал ажиотажный спрос
В результате минивэн оказался востребованным и в прошлом месяце его продажи выросли на 55% до 9,5 тыс. реализованных единиц.
Обновлено в 09:07
Авто
Компания McLaren представила эксклюзивное купе 720S Stealth Theme
McLaren Special Operations (MSO) – тюнинг-подразделение компании McLaren представило эксклюзивное купе 720S Stealth Theme.
Обновлено в 04:44