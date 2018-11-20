Компания Nissan объявила рублевые цены на обновленную версию кроссовера X-Trail, сборка которого осуществляется на мощностях предприятия в Санкт-Петербурге. Старт продаж рестайлингового вседорожника японской марки в стране запланирован на декабрь текущего года.

Nissan объявил цены на обновленный X-Trail для России

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Авто Авто Volvo готовит загадочную премьеру Volvo дразнит нас загадочной новинкой, которую намерена представить на предстоящем мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Авто Авто Volvo с 1 января 2019 года увеличит цены в среднем на 1,9% Все модели Volvo c 1 января 2019 года подорожают в России, в среднем, на 1,9%. Цены дополнительных пакетов и опций также вырастут на 4%, сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.

Авто Авто Большой кроссовер Hyundai заметили на улице за неделю до премьеры Автомобиль, названный в честь в честь ряда скальных образований и прибрежного района Лос-Анджелеса Pacific Palisades, заметили во время съемок рекламного ролика.

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Авто Авто Renault вывела на финальные тесты новый хэтчбек Renault Clio Построен новый Renault Clio на платформе CMF-B, за счет которой в линейке двигателей будет 1,3-литровый двигатель с турбиной, который выдаст 150 лошадиных сил мощности.

Авто Авто Японцы сделали гоночный Suzuki Swift с водительским креслом по центру Хэтчбек получил центральное расположение водительского сиденья — остальные кресла демонтировали, как и детали внутренней обшивки, а часть кузова выполнили из карбона для уменьшения веса.

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Авто Авто «Убийцу» Hyundai Creta от Kia засняли на видео Бюджетный кроссовер составит прямую конкуренцию текущему бестселлеру среди внедорожников — Hyundai Creta.

Авто Авто Кроссовер Subaru XV получил гибридную версию с двухлитровым двигателем Премьера Subaru XV Hybrid состоится в ближайшие дни на автосалоне в Лос-Анджелесе. Доступен автомобиль будет только на американском рынке.

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