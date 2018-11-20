Авто

Nissan объявил цены на обновленный X-Trail для России
Дейли-Мотор
07:23

Компания Nissan объявила рублевые цены на обновленную версию кроссовера X-Trail, сборка которого осуществляется на мощностях предприятия в Санкт-Петербурге. Старт продаж рестайлингового вседорожника японской марки в стране запланирован на декабрь текущего года.
Дейли-Мотор07:23

Подробнее о событии

Новый Nissan X-Trail будет стоить от 1,5 млн рублей

Коммерсантъ06:06

Обновленный Nissan X-Trail в России: комплектации и цены

Авторевю08:42

Новый Nissan X-Trail будет стоить в России от 1,5 млн рублей

Автоновости дня07:50

Обновленный Nissan X-Trail: цены и комплектации

За рулем04:45

Названы российские цены на обновленный Nissan X-Trail

Motor02:42

Объявлены цены на новый Nissan X-Trail

Автостат02:08

Nissan назвал цены на обновленный X-Trail для России

AutoNews04:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Авто

В России стартовало производство обновленного Mitsubishi Pajero Sport

Обновлено в 10:12
Авто

KIA Rio вернула лидерство на авторынке Москвы в октябре 2018 года

Обновлено в 09:37
Авто

Volvo готовит загадочную премьеру

Volvo дразнит нас загадочной новинкой, которую намерена представить на предстоящем мотор-шоу в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 10:09
Авто

Volvo с 1 января 2019 года увеличит цены в среднем на 1,9%

Все модели Volvo c 1 января 2019 года подорожают в России, в среднем, на 1,9%. Цены дополнительных пакетов и опций также вырастут на 4%, сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.
Обновлено в 09:00
Авто

Большой кроссовер Hyundai заметили на улице за неделю до премьеры

Автомобиль, названный в честь в честь ряда скальных образований и прибрежного района Лос-Анджелеса Pacific Palisades, заметили во время съемок рекламного ролика.
Обновлено в 10:23
Авто

Ford Puma возродится в новом компактном кроссовере на базе Ford Focus

Обновлено в 09:16
Авто

Renault вывела на финальные тесты новый хэтчбек Renault Clio

Построен новый Renault Clio на платформе CMF-B, за счет которой в линейке двигателей будет 1,3-литровый двигатель с турбиной, который выдаст 150 лошадиных сил мощности.
Обновлено в 10:30
Авто

Японцы сделали гоночный Suzuki Swift с водительским креслом по центру

Хэтчбек получил центральное расположение водительского сиденья — остальные кресла демонтировали, как и детали внутренней обшивки, а часть кузова выполнили из карбона для уменьшения веса.
Обновлено в 10:12
Авто

Новый седан GAC Aion S получит четвертый уровень автопилота

Местная компания GAC представила на автосалоне в Гуанчжоу предсерийную версию седана GAC Aion S, оснащенную системой автопилота четвертого уровня.
Обновлено в 09:09
Авто

«Убийцу» Hyundai Creta от Kia засняли на видео

Бюджетный кроссовер составит прямую конкуренцию текущему бестселлеру среди внедорожников — Hyundai Creta.
Обновлено в 08:52
Авто

Кроссовер Subaru XV получил гибридную версию с двухлитровым двигателем

Премьера Subaru XV Hybrid состоится в ближайшие дни на автосалоне в Лос-Анджелесе. Доступен автомобиль будет только на американском рынке.
Обновлено в 09:06
Авто

АВТОВАЗ начал выпуск ультрабюджетного LADA XRAY Cross

В Сети появились первые фото Lada Xray Cross с новым «роботом»
Обновлено в 04:21
Авто

Автомобили УАЗ оснастят суперконденсаторами

Обновлено в 08:52
Авто

Обновленный минивэн Toyota Avanza 2019 вызвал ажиотажный спрос

В результате минивэн оказался востребованным и в прошлом месяце его продажи выросли на 55% до 9,5 тыс. реализованных единиц.
Обновлено в 09:07
Авто

Компания McLaren представила эксклюзивное купе 720S Stealth Theme

McLaren Special Operations (MSO) – тюнинг-подразделение компании McLaren представило эксклюзивное купе 720S Stealth Theme.
Обновлено в 04:44
Главное