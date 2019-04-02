Авто
Новый Ford Kuga: платформа и дизайн от Focus и разнообразие гибридовРоссийская газета 01:24
Новая генерация Kuga создана на глобальной платформе Ford C2, лежащей в основе последнего Focus. Благодаря "тележке" кроссовер "похудел" на 90 кг, на 10% выросла жёсткость на кручение, увеличилось внутрисалонное пространство и стал возможен новый подход к дизайну.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 02:31, Ашберн
Наука
Китайские полицейские начали тренировать первую клонированную собаку
Специалисты говорят, что щенок обладает отличным нюхом и поисковыми способностями.
Обновлено 31 марта в 07:22
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
В Москве неизвестные похитили «Газель» с носками, спровоцировав ДТП
Неизвестные спровоцировали ДТП на МКАД, после чего похитили "Газель", груженую носками, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Москве неизвестный зарезал женщину и скрылся
Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море
Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Автоспорт
Фернандо Алонсо: «Если Мик Шумахер заинтересует команду „Ф-1“, то ему нужно запрыгивать на этот поезд»
Бывший пилот «Феррари» и «Макларена» Фернандо Алонсо посоветовал гонщику команды «Формулы-2» «Према» Мику Шумахеру при первой же возможности перебраться в «Формулу-1».
Обновлено в 02:16
Происшествия
Легкомоторный самолёт разбился в Северной Македонии
Обновлено в 00:17
Экономика
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank
Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Общество
Названы самые безопасные регионы России
Составлен рейтинг регионов России с наименьшим и наибольшим количеством преступлений по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:51
Общество
Треть российских семей оказалась без денег на обувь
Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).
Обновлено в 02:12
Авто
Ford объявил о распродаже автомобилей в России
27 марта предприятие Ford Sollers объявило о прекращении производства легковых автомобилей в России с июля 2019 года, а также о продаже автомобильных заводов в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в Алабуге.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
Вилкул не поддержит ни Порошенко, ни Зеленского во втором туре выборов
Партия кандидата в президенты Украины Александра Вилкула «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» призвала своих сторонников не поддерживать ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
Гаджеты
AnTuTu назвал самые мощные Android-смартфоны по итогам марта
Эксперты AnTuTu выбрали самые мощные смартфоны, работающие на операционной системе Android, в марте.
Обновлено вчера в 16:41
Энергетика
Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо
Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.
Обновлено вчера в 17:09
Финансы
ЦБ установил курсы доллара и евро на 3 апреля
Центробанк России установил курсы доллара и евро на среду, 3 апреля. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Против мэра Евпатории возбудили уголовное дело
Против главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.
Обновлено в 02:16
Политика
WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии
Дональд Трамп во вторник вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США.
Обновлено вчера в 17:21
Общество
В Москве в майские праздники ограничат продажу спиртного
Продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре окажется под запретом в период майских праздников в магазинах, расположенных вблизи мест массовых гуляний в Москве.
Обновлено в 01:10
Авто
Фотошпионы показали салон нового внедорожника Kia Mohave
Образ обновленного внедорожника KIA Mohave постепенно обретает более четкие очертания.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео
Обновлено вчера в 17:42
Космос
Очевидец зафиксировал вторжение пришельцев
Специалисты уверены, что люди видели вторжение передового корабля инопланетной армады — пришельцы, очевидно, прибыли на Землю для того, чтобы похитить технологию холодного термоядерного синтеза, которая, судя по созданию в Китае "искусственного солнца", уже доступна лучшим светилам земной науки.
Обновлено вчера в 06:32
Политика
Опрос показал, как в мире оценивают эффективность санкций
Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International (включающая в себя «Ромир») опросила респондентов из 57 стран (46 тысяч человек) оценить эффективность санкций как политический инструмент.
Обновлено вчера в 22:53
Авто
Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье
Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
Неизвестные открыли стрельбу с вертолета по участникам акции протеста в венесуэльском городе Кабимас, штат Сулия.
Обновлено вчера в 21:22
Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали
Еврокомиссия 2 февраля на фоне американских пошлин на сталь ввела защитные меры в отношении импорта 26 категорий стальной продукции.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
На Украине завели дело по факту визита Бойко и Медведчука в Россию
После визита украинских политиков в Москву президент Украины Петр Порошенко обвинил Бойко и Медведчука в антиукраинском сговоре с Россией.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу
Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика
Кабмин направил более 65,8 млрд рублей на развитие автомобильных дорог
"Подписанными распоряжениями утверждено распределение трансфертов в размере 65 млрд 824 млн рублей между бюджетами 28 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - отмечается в пояснительной записке.
Обновлено в 00:41