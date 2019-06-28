Новые законы начнут действовать в России с 1 июляЭкономика сегодня 04:15

В России с 1 июля 2019 года начинает действовать ряд новых законов. Среди них – изменения в пенсионной системе, рост социальных выплат и ограничение процентных ставок по кредитам. С июля в силу вступают законы социально-экономической направленности.

Новые законы начнут действовать в России с 1 июля

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