Новые взрывы прогремели в Шри-ЛанкеNews.ru 11:16

Армия Шри-Ланки сообщила о трёх новых взрывах в государстве. Инцидент произошёл в районе Саиндамаруду в городе Калмунай, передаёт местное издание News1st в своём Twitter.

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