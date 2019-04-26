Происшествия
Новые взрывы прогремели в Шри-ЛанкеNews.ru 11:16
Армия Шри-Ланки сообщила о трёх новых взрывах в государстве. Инцидент произошёл в районе Саиндамаруду в городе Калмунай, передаёт местное издание News1st в своём Twitter.
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Aston Martin выпустит спорткар Vantage на «механике»
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Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
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Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
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Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ
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Экономика
У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец
Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
Обновлено в 15:26
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Происшествия
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Обрушение кровли произошло в горящем корпусе оборонного завода «Красмаш» в Красноярске.
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Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
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Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
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Кино
Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая
Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
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Армия и оружие
«Бумеранг» на испытаниях превзошел заданные характеристики
Российская боевая платформа "Бумеранг" в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Минобороны.
Обновлено в 06:06
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Уфе завели дело об убийстве после исчезновения семьи с тремя детьми
Два уголовных дела об убийстве возбуждены в Уфе после исчезновения семьи из пяти человек, сообщила пресс-служба СУ СКР Башкирии в пятницу.
Обновлено в 14:22
Политика
Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
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Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет
Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.
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Обновлено в 03:23
Общество
Роспотребнадзор усилил контроль в сфере детского питания
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» обсудили вопрос контроля в сфере детского питания в столице.
Обновлено в 14:31
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
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Определены наилучшие для творчества периоды жизни
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Возле дома Меган Маркл и принца Гарри была замечена «скорая помощь»
Около коттеджа принца Гарри и Меган Маркл была замечена «скорая помощь».
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Игры
20 миллионов геймеров перейдут с компьютеров на игровые приставки к 2020 году
Аналитическая компания Jon Peddie Research сообщила, что к 2022 году почти 20 миллионов пользователей персональных компьютеров перестанут играть на них в игры и перейдут на консоли.
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Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
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Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
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Общество
Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней
В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
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Лишние 9 кг: Малышева посоветовала Сябитовой похудеть
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ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА в очередной раз заслужил право сыграть в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги.
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Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
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Армия и оружие
США отказали в визе российскому эксперту по химоружию
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Теннис
Медведев вышел во 2-й грунтовый полуфинал в карьере и подряд
На прошлой неделе 23-летний Медведев, напомним, дошел до полуфинала Монте-Карло, обыграв там Новака Джоковича.
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