Происшествия

Новые взрывы прогремели в Шри-ЛанкеNews.ru 11:16

Армия Шри-Ланки сообщила о трёх новых взрывах в государстве. Инцидент произошёл в районе Саиндамаруду в городе Калмунай, передаёт местное издание News1st в своём Twitter.
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На Шри-Ланке прогремело еще три взрыва

Газета.Ru14:20

На Шри-Ланке произошли новые взрывы

Интерфакс12:08

На Шри-Ланке произошли три новых взрыва

Lenta.ru11:16

Три новых взрыва произошли на Шри-Ланке

RT на русском11:19

На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

РИА Новости11:08

Три взрыва прогремели на Шри-Ланке

Известия11:08

На Шри-Ланке во время полицейской спецоперации произошло три взрыва

РБК11:46
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Авто

Aston Martin выпустит спорткар Vantage на «механике»

Обновлено в 11:24
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Музыка

Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

Обновлено в 15:24
Экономика

У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец

Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
Обновлено в 15:26
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Происшествия

На горящем заводе «Красмаш» в Красноярске обрушилась кровля

Обрушение кровли произошло в горящем корпусе оборонного завода «Красмаш» в Красноярске.
Обновлено в 10:33
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Политика

Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
Обновлено в 02:48
Кино

Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая

Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

«Бумеранг» на испытаниях превзошел заданные характеристики

Российская боевая платформа "Бумеранг" в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Минобороны.
Обновлено в 06:06
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Происшествия

В Уфе завели дело об убийстве после исчезновения семьи с тремя детьми

Два уголовных дела об убийстве возбуждены в Уфе после исчезновения семьи из пяти человек, сообщила пресс-служба СУ СКР Башкирии в пятницу.
Обновлено в 14:22
Политика

Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Кино

Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет

Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.
Обновлено в 13:30
Политика

Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Общество

Роспотребнадзор усилил контроль в сфере детского питания

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» обсудили вопрос контроля в сфере детского питания в столице.
Обновлено в 14:31
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Наука

Определены наилучшие для творчества периоды жизни

Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Возле дома Меган Маркл и принца Гарри была замечена «скорая помощь»

Около коттеджа принца Гарри и Меган Маркл была замечена «скорая помощь».
Обновлено в 13:48
Игры

20 миллионов геймеров перейдут с компьютеров на игровые приставки к 2020 году

Аналитическая компания Jon Peddie Research сообщила, что к 2022 году почти 20 миллионов пользователей персональных компьютеров перестанут играть на них в игры и перейдут на консоли.
Обновлено в 13:00
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено вчера в 07:54
Авто

Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску

Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Общество

Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней

В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес

Лишние 9 кг: Малышева посоветовала Сябитовой похудеть

Обновлено в 16:15
Баскетбол

ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА в очередной раз заслужил право сыграть в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:55
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие

США отказали в визе российскому эксперту по химоружию

Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу.
Обновлено в 13:44
Теннис

Медведев вышел во 2-й грунтовый полуфинал в карьере и подряд

На прошлой неделе 23-летний Медведев, напомним, дошел до полуфинала Монте-Карло, обыграв там Новака Джоковича.
Обновлено в 08:23
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