с чего всё началось

По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа. Информацию подтвердил главврач межрайонной центральной больницы Денис Лебедев, сообщает ТАСС.

Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском

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