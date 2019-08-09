Происшествия
Новые взрывы прогремели на военном складе под АчинскомИзвестия 10:46
По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа. Информацию подтвердил главврач межрайонной центральной больницы Денис Лебедев, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
«В связи с этими обстоятельствами и принимая во внимание резкое ухудшение метеоусловий, краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС принял решение об организованном перемещении жителей Каменки в пункт временного размещения посёлка Малиновка», — уточнили в пресс-службе правительства Красноярского края.RT на русском13:39
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:09, Вашингтон
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Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
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Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.
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