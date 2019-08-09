Происшествия
Новые взрывы на арсенале под Ачинском. Есть пострадавшиеВести.Ru 11:06
На складе артиллерийских боеприпасов в поселке Каменка, что в Ачинском районе Красноярского края, снова прогремели взрывы. Пострадали пять человек: пожилая женщина получила легкие ранения и будет лечиться амбулаторно, состояние двоих полицейских и двоих военных оценивается как средне тяжелое.
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Под Ачинском прекратились взрывы снарядов, из-за которых пострадали 12 человек
Собеседник06 августа в 00:53
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
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