Происшествия

Новые взрывы на арсенале под Ачинском. Есть пострадавшиеВести.Ru 11:06

На складе артиллерийских боеприпасов в поселке Каменка, что в Ачинском районе Красноярского края, снова прогремели взрывы. Пострадали пять человек: пожилая женщина получила легкие ранения и будет лечиться амбулаторно, состояние двоих полицейских и двоих военных оценивается как средне тяжелое.
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Новые взрывы снарядов в Красноярском крае начались во время разминирования

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
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Водитель разбившегося под Новороссийском автобуса арестован

Приморский суд Новороссийска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя автобуса, упавшего с обрыва вечером 7 августа, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
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Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд.
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«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина

Хотя Ельцин напоминает, что до президентских выборов еще год, и "россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина", на самом деле власть он передаст преемнику раньше.
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В Крыму неизвестные подняли флаг Украины

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После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон

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Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
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Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
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Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии

Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Комитет государственной безопасности вести прослушку "цивилизованно".
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В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
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На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
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В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

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Кабинет врача общей практики станет филиалом Вологодской городской поликлиники №1. Офис возьмет на себя обслуживание 8 участков, это 12 тысяч человек.
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Хакеры три недели атаковали Coinbase. Биржа защитила средства клиентов

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Восстановлена полная хронология убийства Михаила Круга

Между Кругом и Веселовым завязалась борьба, бандит дважды выстрелил в шансонье и скрылся вместе со вторым грабителем.
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