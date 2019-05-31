Армия и оружие
Новые украинские десантные катера оказались тихоходнымиРИА Новости 00:02
Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 02:23, Ашберн
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Интернет
Apple, Google и WhatsApp осудили предложение Великобритании перехватывать зашифрованные сообщения
Фото: iStock Apple, Google и WhatsApp подписали открытое письмо правительству Великобритании, в котором осудили предложение властей перехватывать зашифрованные сообщения.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек
Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней.
Обновлено в 00:00
Космос
Спутник «Ямал-601» успешно выведен на целевую орбиту
Российский телекоммуникационный космический спутник «Ямал-601», созданный в интересах российского спутникового оператора «Газпром космические системы», успешно выведен на целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М».
Обновлено в 00:39
Кино
В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены
Обновлено вчера в 19:29
Авто
Авторынок Германии в апреле продолжил падение
Авторынок Германии в апреле снизился на 1,1% и составил 310715 машин (-0,5%).
Обновлено в 00:57
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Экономика
Суд арестовал активы братьев Ананьевых
Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также прежнего менеджмента банка («Ведомости» ознакомились с определением суда, в четверг вечером оно появилось в картотеке арбитражных дел, представитель Промсвязьбанка подтвердил, что суд вынес такое решение).
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Арабские государства объединились против Ирана
Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану.
Обновлено в 02:06
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Певица Валерия раскрыла дешевый способ похудения к лету
"Ох и эффективная тренировка сегодня была на ноги, но очень энергоемкая, не люблю, каждый раз на преодоление, упражнения на верхнюю часть тела всегда легче", – написала певица Валерия в Instagram.
Обновлено в 02:06
Космос
В США создана установка, добывающая кислород из углекислого газа
Обновлено вчера в 08:52
Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России
С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено вчера в 11:00
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено вчера в 01:01
Происшествия
Пенсионерка сбросила с балкона лжесотрудницам ПФР более 200 тыс рублей
В центре Москвы лжесотрудницы Пенсионного фонда России выманили у пенсионерки 204 тысячи рублей.
Обновлено в 02:19
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолёт экстренно сел в Волгограде
Самолёт «Победы», летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде.
Обновлено в 01:42
Политика
Цукерберга не смогли сместить с поста главы совета директоров Facebook
Акционеры американской компании Facebook не смогли сместить Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании.
Обновлено вчера в 16:58
Общество
Путин наградил многодетные семьи
Президент России Владимир Путин вручил ордена «Родительская слава» восьми многодетным семьям.
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие
Лавров назвал бредовыми заявления США о ядерных испытаниях России
Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что Москва якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Армия и оружие
Американский военный корабль вошел в Балтийское море
Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 00:30
Политика
Зеленский встретился с родными задержанных украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками украинцев, которые находятся под стражей в России и в плену на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Обновлено вчера в 11:39
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено вчера в 00:40
Здоровье
Проект по ЗОЖ может стать россиянам не по карману, считают в Счетной палате
Участие в федеральном проекте здорового образа жизни, который входит в состав президентского нацпроекта "Демография", и, в частности, переход на здоровое питание могут оказаться не по карману многим россиянам, заявила в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 02:12