Новые украинские десантные катера оказались тихоходнымиРИА Новости 00:02

Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.

Общество Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.

Общество Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.

Интернет Apple, Google и WhatsApp осудили предложение Великобритании перехватывать зашифрованные сообщения Фото: iStock Apple, Google и WhatsApp подписали открытое письмо правительству Великобритании, в котором осудили предложение властей перехватывать зашифрованные сообщения.

Происшествия В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней.

Космос Спутник «Ямал-601» успешно выведен на целевую орбиту Российский телекоммуникационный космический спутник «Ямал-601», созданный в интересах российского спутникового оператора «Газпром космические системы», успешно выведен на целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М».

Авто Авторынок Германии в апреле продолжил падение Авторынок Германии в апреле снизился на 1,1% и составил 310715 машин (-0,5%).

Экономика Суд арестовал активы братьев Ананьевых Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также прежнего менеджмента банка («Ведомости» ознакомились с определением суда, в четверг вечером оно появилось в картотеке арбитражных дел, представитель Промсвязьбанка подтвердил, что суд вынес такое решение).

Политика Арабские государства объединились против Ирана Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану.

Общество Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.

Шоу-бизнес Певица Валерия раскрыла дешевый способ похудения к лету "Ох и эффективная тренировка сегодня была на ноги, но очень энергоемкая, не люблю, каждый раз на преодоление, упражнения на верхнюю часть тела всегда легче", – написала певица Валерия в Instagram.

Финансы ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.

Здоровье Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь» Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.

Происшествия Пенсионерка сбросила с балкона лжесотрудницам ПФР более 200 тыс рублей В центре Москвы лжесотрудницы Пенсионного фонда России выманили у пенсионерки 204 тысячи рублей.

Происшествия МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.

Политика Цукерберга не смогли сместить с поста главы совета директоров Facebook Акционеры американской компании Facebook не смогли сместить Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании.

Общество Путин наградил многодетные семьи Президент России Владимир Путин вручил ордена «Родительская слава» восьми многодетным семьям.

Армия и оружие Лавров назвал бредовыми заявления США о ядерных испытаниях России Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что Москва якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания.

Шоу-бизнес Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.

Армия и оружие Американский военный корабль вошел в Балтийское море Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.

Политика Зеленский встретился с родными задержанных украинцев Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками украинцев, которые находятся под стражей в России и в плену на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Наука Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.