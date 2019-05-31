Армия и оружие

Новые украинские десантные катера оказались тихоходнымиИнфорос 02:20

Публикацию о слишком медленных "Кентаврах" через некоторое время удалили, однако она сохранилась в истории правок, отмечает агентство. Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут сообщил, что новые украинские десантно-штурмовые катера "Кентавр" не могут удерживать ровного положения.
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Хромой «Кентавр»: новые украинские катера оказались тихоходными

Российская газета06:02

Новые военные катера Украины оказались слишком медленными

URA.Ru01:46

Новые украинские десантные катера оказались слишком медленными

Взгляд.ру01:57

Новые боевые катера Украины признали чересчур медленными

Телеканал 360°03:35

Новые боевые катера Украины оказались слишком медленными

Газета.Ru00:54

Новые украинские десантные катера оказались тихоходными

Известия00:27

Новые украинские десантные катера оказались тихоходными

РИА Новости00:02
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 07:00, Ашберн
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