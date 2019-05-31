Армия и оружие
Новые украинские десантные катера оказались тихоходнымиИнфорос 02:20
Публикацию о слишком медленных "Кентаврах" через некоторое время удалили, однако она сохранилась в истории правок, отмечает агентство. Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут сообщил, что новые украинские десантно-штурмовые катера "Кентавр" не могут удерживать ровного положения.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 07:00, Ашберн
Политика
Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.
Обновлено в 04:56
Экономика
СМИ раскрыли схему получения Ходорковским контроля над ЮКОСом
Михаил Ходорковский получил контроль над государственным ЮКОСом, расплатившись государственными же деньгами, хранившимися в банке "Менатеп", заявляют авторы расследования, вышедшего в пятницу на телеканале НТВ.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:11
Политика
Медведев получил в подарок от президента Туркменистана щенка алабая
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая.
Обновлено в 05:59
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Общество
Суд отказал в изъятии косаток и белух из «китовой тюрьмы»
Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске белух и косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье.
Обновлено в 06:18
Политика
Пентагон ввел запрет на услуги России для космических запусков
Пентагон США включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников.
Обновлено вчера в 09:45
Баскетбол
«Торонто» переиграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА
«Торонто» дома одержал победу над «Голден Стэйт» в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, встреча завершилась со счетом 118:109.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Кузьмин ушел от Пугачевой из-за страха потерять свободу
Оказалось, что он ушел от певицы, так как не желал потерять творческую свободу.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
На российско-белорусской границе задержали более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами.
Обновлено в 04:43
Гаджеты
HP показала первый в мире лазерный принтер без картриджа
Обновлено вчера в 12:21
Финансы
Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая
Платежи в долларах и евро по-прежнему составляют львиную долю во внешнеторговых расчетах России и Китая, а по итогам 2018 года доля российско-китайской торговли в национальных валютах — рублях и юанях — сократилась впервые после бурного роста в 2014–2017 годах.
Обновлено вчера в 23:00
Музыка
Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет
Обновлено вчера в 21:14
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.
Обновлено в 05:11
Здоровье
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе
Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 02:10
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Авто
АвтоВАЗ выпустит 350-сильную Lada Granta FL 4WD для ралли
За производительность полноприводной модели будет отвечать турбированный двигатель, который в паре с секвентальной 6-диапазонной трансмиссией может генерировать мощность в 350 л. с. В настоящее время для проекта под названием «Lada Granta PROTO» ведется поиск партнёра, способного установить на гоночный автомобиль пластиковый обвес.
Обновлено вчера в 09:40
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Провисевшее на внешней стороне Международной космической станции 10 лет полотенце забрали в ходе работы в открытом космосе российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин.
Обновлено 29 мая в 18:50
Гаджеты
Глава Redmi заявил, что Xiaomi займет 50% рынка смартфонов Индии
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) в интервью Sina Tech заявил, что Xiaomi может в будущем завоевать 50% индийского рынка смартфонов.
Обновлено в 04:23
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Политика
Кремль назвал условие для первой встречи Путина с Зеленским
24 мая пресс-секретарь российского лидера уже заявлял, что саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения у новой политической команды на Украине.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Суд отправил в психбольницу курсанта, обвинявшегося в терроризме
Московский окружной военный суд (МОВС) направил на принудительное лечение курсанта петербургской Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского Вадима Осипова и освободил его от уголовной ответственности.
Обновлено в 06:00
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Общество
Фонд святой Екатерины показал сквер у Театра драмы с храмом
Фонд святой Екатерины показал, как бы выглядела набережная в уральской столице, если бы храм небесной покровительницы города был возведен на площадке у Театра драмы.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Аваков не намерен баллотироваться в Раду
Глава МВД Украины Арсен Аваков не намерен участвовать в парламентских выборах.
Обновлено в 05:20