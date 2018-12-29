Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 январяТАСС10:30
Указание опубликовано на сайте регулятора и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, то есть 9 января. Также документ уточняет разделение водителей по стажу и возрасту - на 58 категорий вместо четырех.
ТАСС10:30
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Главные изменения для автолюбителей: отмена «кнопки», новый бензин и цифровые документы
Приморская газета27 декабря в 19:15
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Финансы
Евро подорожал до 80 рублей впервые с 14 сентября
Доллар США и евро ускорили рост на Московской бирже днем в субботу. При этом курс евро достигал 80 руб./EUR1 впервые с 14 сентября.
Обновлено в 07:48
Экономика
Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности
Туроператор "Атурис-тур" объявил, что прекращает деятельность в связи с невозможностью исполнять свои обязательства.
Обновлено в 15:25
Экономика
Путин обсудит итоги работы РФПИ в 2018 году с главой фонда
Президент России Владимир Путин в субботу проведет встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
Обновлено в 05:33
Экономика
Росстат улучшил оценку ВВП России в 2016 году
Росстат сегодня опубликовал очередную уточненную оценку динамики ВВП России за предыдущие годы.
Обновлено в 11:15
Экономика
Путин поручил создать специализированный банк для строительства жилья
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству Дмитрия Медведева усилить контроль за застройщиками многоквартирных жилых домов и разработать комплекс мер в сфере жилищного строительства, в том числе создать специализированный банк.
Обновлено в 12:59
Экономика
Правительство продлило пилотный проект tax free до конца 2019 года
Правительство России продлило действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2019 года, соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:52
Финансы
Средневзвешенная ипотечная ставка в РФ в ноябре выросла до 9,52%
Средневзвешенная ставка по ипотечному жилищному кредитованию (ИЖК) в РФ по состоянию на 1 декабря 2018 года составила 9,52%, что на 0,11 процентного пункта больше по сравнению с показателем на 1 ноября, следует из материалов Банка России.
Обновлено в 03:19
Экономика
Минтруд рассказал о повышении пенсии россиян в 2019 году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал в эфире «России-24» о повышении пенсий россиян в 2019 году.
Обновлено в 07:53
Экономика
Запрет на ввоз в Россию коснулся 10% украинского импорта
В 2017 году общая стоимость ввезенных с Украины в Россию товаров, импорт которых запрещен постановлением правительства от 29 декабря 2018 года, составила $468,9 млн — это более 9,5% от общего объема украинских поставок в Россию ($4,91 млрд), сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
Обновлено в 07:14
Экономика
Скворцова рассказала об увеличении зарплаты врачей почти на 40% за год
Зарплаты врачей в 2018 году увеличились на 39% и составили в среднем по стране 75 тысяч рублей, у среднего медицинского персонала зарплата увеличилась на 25%, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:09
Экономика
Власти Германии одобрили план строительства туннеля в Данию за $8 млрд
Власти Германии одобрили строительство подводного туннеля стоимостью 52,6 млрд датских крон ($8 млрд), который должен соединить ФРГ и Данию.
Обновлено вчера в 22:28
Экономика
Голикова заявила о замедлении темпов снижения рождаемости в 2018 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что темпы снижения рождаемости в 2018 году замедлились.
Обновлено в 04:31
Экономика
Жителей России ждет повышение цен на авиабилеты
В начале 2019 года российские авиаперевозчики вынуждены будут поднять цены на авиабилеты.
Обновлено в 03:50
Экономика
Мутко: 300 застройщиков в РФ находятся в сложной ситуации
Порядка 300 строительных компаний в России находятся в сложной ситуации, сообщил в интервью "Россия 24" вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Обновлено в 03:58
Экономика
Железная дорога для Крымского моста подорожала почти на 3 млрд рублей
Ранее была названа цифра около 16,9 млрд. Таким образом, стоимость строительства выросла примерно на 3 млрд рублей.
Обновлено в 15:59