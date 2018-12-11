По оценкам "Ъ", в масштабах страны внедрение "умного учета" газа для населения может обойтись почти в 130 млрд руб. Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных "умных счетчиков" на газ.

с чего всё началось

В качестве ориентира цены ИСУ на газ господин Макрушин называет 4–5 тыс. руб. и отмечает, что их установка будет «недешевым удовольствием в масштабах страны». «Газпром межрегионгаз» в 2017 году поставил 250,6 млрд кубометров газа, 20,9% пришлись на население (52,4 млрд кубометров).

Новые счетчики на газ в квартирах обойдутся примерно в 130 млрд рублей

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