Экономика
Новые счетчики на газ в квартирах обойдутся примерно в 130 млрд рублей
Новые счетчики на газ в квартирах обойдутся примерно в 130 млрд рублейКоммерсантъвчера в 17:11
Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных «умных счетчиков» на газ.
Коммерсантъвчера в 17:11
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с чего всё началось
По оценкам "Ъ", в масштабах страны внедрение "умного учета" газа для населения может обойтись почти в 130 млрд руб. Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных "умных счетчиков" на газ.Коммерсантъвчера в 17:11
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Установка «умных счетчиков» на газ может обойтись россиянам в 130 миллиардов рублей
Эхо Москвывчера в 23:15
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