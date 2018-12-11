Экономика
Новые счетчики на газ в квартирах обойдутся примерно в 130 млрд рублей
Новые счетчики на газ в квартирах обойдутся примерно в 130 млрд рублейКоммерсантъвчера в 17:11
В качестве ориентира цены ИСУ на газ господин Макрушин называет 4–5 тыс. руб. и отмечает, что их установка будет «недешевым удовольствием в масштабах страны». «Газпром межрегионгаз» в 2017 году поставил 250,6 млрд кубометров газа, 20,9% пришлись на население (52,4 млрд кубометров).
Коммерсантъвчера в 17:11
Оценить
921 человек отреагировал
с чего всё началось
По оценкам "Ъ", в масштабах страны внедрение "умного учета" газа для населения может обойтись почти в 130 млрд руб. Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных "умных счетчиков" на газ.Коммерсантъвчера в 17:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Установка «умных счетчиков» на газ может обойтись россиянам в 130 миллиардов рублей
Эхо Москвывчера в 23:15
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
Экономика
FT сообщила о переговорах по продаже Альфа-банка
Представитель Альфа-банка опроверг Financial Times информацию о возможной продаже кредитной организации, заявив, что сейчас подобные планы выглядят нереалистично.
Обновлено в 06:07
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 117 рублей
Закон, устанавливающий новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2019 года, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Обновлено в 06:01
Экономика
Матвиенко раскритиковала министра связи за цифровое телевидение
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала министра связи Константина Носкова за исполнение программы «Цифровое телевидение».
Обновлено в 05:43
Экономика
Голикова поручила проработать правовую форму внебюджетных фондов
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила министерству труда и представителям государственных внебюджетных фондов внести в правительство концептуальные предложения по организационно-правовой форме внебюджетных фондов в течение первого квартала 2019 года.
Обновлено в 05:22
Экономика
Россия за девять месяцев увеличила производство золота на 3%
Производство золота в России за девять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 3% — до 243 тыс. кг.
Обновлено в 06:00
Недвижимость
В Подмосковье подешевела аренда домов на новогодние праздники
Коттеджи и дачи в Подмосковье, которые традиционно сдаются в аренду на период новогодних праздников, в этом году подешевели.
Обновлено в 05:12
Экономика
Инфляция в Венесуэле в годовом исчислении приблизилась к 1 300 000%
Рост цен в Венесуэле с января по ноябрь этого года составил 702 000%, а в годовом выражении - 1 290 000%.
Обновлено в 03:45
Финансы
Рубль в ходе торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 12 копеек — до 66,52 рубля. Курс евро снизился на 6 копеек и составил 75,61 рубля.
Обновлено в 03:49
Экономика
Компания миллиардера Клячина купила производителя сырков «Дружба»
Обновлено в 05:02
Экономика
Райффайзенбанк нашел способ взимать штрафы за просрочку по кредиту
Райффайзенбанк штрафует клиентов – владельцев кредитных карт на 700 руб. при просрочке платежа, называя эту плату «комиссией за мониторинг просроченной задолженности», пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:32
Экономика
Россияне увлеклись кредитами на «черный день»
Россияне предпочитают оформлять кредитные карты на «черный день» и не пользуются ими.
Обновлено в 05:48
Экономика
ТГК-2 планирует продать долю в Хуадянь-Тенинской ТЭЦ
Совет директоров ПАО «ТГК-2» на заседании 7 декабря одобрил продажу 49%-ной доли компании в ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», следует из материалов компании.
Обновлено в 04:02
Энергетика
Казахстан намерен на полгода ввести запрет на вывоз дизтоплива
Казахстан планирует в декабре ввести запрет на экспорт дизельного топлива из страны на шесть месяцев, заявил журналистам глава казахстанского Минэнерго Канат Бозумбаев.
Обновлено в 05:21
Финансы
Решение Мэй по Brexit обрушило курс фунта
На фоне решения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй перенести голосование в парламенте по договору с Евросоюзом о Brexit курс британской национальной валюты обрушился до 20-месячного минимума, сообщает Reuters.
Обновлено в 04:10
Экономика
Безработица в Великобритании августе-октябре осталась на уровне 4,1%
Безработица в Великобритании, рассчитанная по методике Международной организации труда (МОТ), в августе-октябре 2018 года составила 4,1%, практически не изменившись по сравнению с маем-июлем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.
Обновлено в 05:14