Стоит отметить, что 3 августа Госдеп уже заявлял о подготовке введения санкций против России по делу Скрипалей. Новый пакет санкций предусматривает запрет банкам США выдавать кредиты правительству Российской Федерации. Кроме того, США рассчитывают сузить возможности для российского экспорта.

Новые санкции против России будут введены 26 августа — Госдеп

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