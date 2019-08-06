1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом Скрипалей, помимо прочего запрещающего американским финансовым организациям с 26 августа участвовать в первичном размещении российских суверенных еврооблигаций и предоставлять правительству РФ нерублевые займы.

с чего всё началось

Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы не повлияют на оценку кредитоспособности страны международным рейтинговым агентством S&P, пишет ТАСС со ссылкой на его представителей.

S&P: новые санкции США не повлияют на оценку кредитоспособности России

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