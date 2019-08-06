Экономика

Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность РоссииКапитал страны вчера в 14:50

По мнению специалистов организации, новые американские санкции могут лишь незначительно увеличить стоимость российских заимствований, но оказать какого-либо серьезного влияния на валютный государственный долг РФ не смогут.
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