Экономика
Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность РоссииКапитал страны вчера в 14:50
По мнению специалистов организации, новые американские санкции могут лишь незначительно увеличить стоимость российских заимствований, но оказать какого-либо серьезного влияния на валютный государственный долг РФ не смогут.
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Происшествия
В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек
Обновлено в 02:22
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Российские туристы попали в аварию в Турции
Автобус с российскими туристами попал в аварию на горной дороге в районе турецкого курорта Аланья.
Обновлено в 03:37
Политика
Посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке
Издание разместило копию письма Хантсмана Дональду Трампу на своём сайте.
Обновлено вчера в 11:53
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 14 копеек – 65,41 рубля, курс евро поднялся на 22 копейки, составив 72,7 рубля.
Обновлено 05 августа в 03:16
Происшествия
Автомобиль взорвался в Магнитогорске
Автомобиль взорвался в Магнитогорске.
Обновлено в 03:29
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: «Знаю, что могу потерять все, если проиграю Порье»
Никто не знает, что будет происходить внутри октагона 7 сентября. Нурмагомедов в смешанных единоборствах одержал 27 побед в 27 боях.
Обновлено в 02:49
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Названо число пророссийских депутатов от партии Зеленского
Возможный руководитель будущей фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия оценил число пророссийских депутатов, которые получат мандаты как представители партии.
Обновлено в 03:09
Культура
Чеченский министр опубликовал последнюю песню Вилли Токарева
Незадолго до своей смерти американский и российский шансонье Вилли Токарев написал песню о Чечне и главе республики Рамзане Кадырове.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили не знает, зачем женился
Во всяком случае, беседуя с журналистом, Оболенцева упомянула, что люди женятся, когда любят друг друга и когда хотят, чтобы их отношения были закреплены не только энергетически, но и формально.
Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов
Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие
Киев срочно стянул войска под Мариуполем для вторжения в Донбасс
Украинская армия готовится к крупномасштабным боевым действиям против Донецкой народной республики и формирует подразделения на мариупольском направлении.
Обновлено в 02:39
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Гаджеты
Xiaomi Mi 9 5G получит экран разрешением 2K, оптическую стабилизацию и аккумулятор большей емкости
В новинке появится дисплей разрешением 2К, появится новый датчик изображения в составе основной камеры, также в ней появится оптическая стабилизация.
Обновлено в 01:11
Экономика
ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами» на 80 млрд рублей
Банк России обнаружил, что санируемый Московский индустриальный банк (Минбанк) координировал действия заемщиков из разных регионов, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Футбол
«Краснодар» показал, как готовится к матчу с «Порту» в Лиге чемпионов
На матч Лиги чемпионов УЕФА между футбольными клубами «Краснодар» и «Порту» проданы все билеты.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В России ужесточено наказание за непропуск машины «Скорой помощи»
В России вступили в силу законы, которые существенно ужесточают ответственность за отказ от пропуска автомобиля «Скорой помощи» на дороге.
Обновлено вчера в 03:20
Здоровье
В Екатеринбург пришли вирусные инфекции
В Екатеринбурге начался сезон болезней. Речь идет об энтеровирусных инфекциях и вирусном менингите.
Обновлено 05 августа в 06:10
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Общество
Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 11:36
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Обновлено в 03:07
Политика
Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
Обновлено в 02:53