Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банкиИзвестия 10:37
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков. Ограничительные меры могут коснуться Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБа и Россельхозбанка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст документа.
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Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Футбол
«Тоттенхэм» выиграл первый матч на новом стадионе
Встреча состоялась на новой арене «шпор» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Три очка команде Маурисио Почеттино принесли результативные удары Сон Хын Мина и Кристиана Эриксена.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева омолаживается под капельницами
Лариса Гузеева омолаживается под капельницами Ведущая брачного шоу "Давай поженимся !" отдыхает у моря.
Обновлено в 08:45
Политика
Каракас и Москва обсуждают возможность соглашения по электроэнергетике
Венесуэла и Россия обсуждают возможность соглашения в сфере электроэнергетики после серии аварий в республике.
Обновлено в 16:51
Политика
В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма
На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
Обновлено в 16:15
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Политика
Байден ответил на претензии обвинивших его женщин
Претензии женщин, обвинивших бывшего вице-президента США в неподобающем поведении, прокомментировал Джо Байден.
Обновлено в 16:47
Авто
Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen
Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено в 08:22
Общество
У Егора Крида закончился контракт с Black Star
Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В ЗакСе Петербурга отвергли версию теракта в академии Можайского
Взрыв в академии имени Можайского не был терактом, заявил спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Обновлено в 07:05
Политика
Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Политика
Охлобыстин оправдал назвавшего его идиотом Зеленского
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 06:48
Экономика
ЦБ поддержал предложение перечислять зарплату по номеру телефона
В Центробанке поддерживают прозвучавшую идею о перечислении зарплаты работникам по номеру телефона.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Петербурге локализован
В 2 − 3-этажном здании происходило открытое горение на втором этаже (на площади 600 кв. м) и на кровле (200 кв. м).
Обновлено в 13:41
Экономика
Россиян могут обложить 5 новыми налогами
Минфин подготовил законопроект о включении в Налоговый кодекс РФ пяти новых глав: об экологическом налоге, утилизационном сборе, налоге с операторов связи, сборе с пользователей автомобильных дорог и гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 04:05
Культура
Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным
Обновлено в 12:35
Авто
В России запатентовали вьетнамские автомобили Vinfast
В апрельском выпуске бюллетеня Федеральной службы по интеллектуальной собственности опубликованы патентные изображения двух моделей компании Vinfast – первой вьетнамской автомобильной марки.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»
Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Крымское управление ФСБ РФ распространило видео задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 15:03
Здоровье
Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха
В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).
Обновлено в 12:11
Гаджеты
Быстрее большинства флагманов. Живое фото ZTE Axon 10 Pro демонстрирует смартфон и очень высокий результат в AnTuTu
Устройство набрало 383623 балла. Это более высокий результат, чем у большинства других флагманов на базе Snapdragon 855.
Обновлено в 01:53
Технологии
У любителей интернет-шопинга воруют деньги, используя специальные коды
Любители интернет-шопинга вводят на сайтах свои данные, чтобы совершить покупки.
Обновлено в 11:23
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.
Обновлено в 15:42
Политика
Мэй и Корбин согласовали план действий для осуществления Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин 3 апреля в ходе переговоров относительно выхода Соединенного Королевства из Евросоюза проявили гибкость и согласовали дальнейшие действия для поиска путей осуществления Brexit.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Чувашии
В чувашском Новочебоксарске устанавливаются обстоятельства гибели двух детей при пожаре в жилом доме.
Обновлено в 17:01
Политика
Трибунал отказал Караджичу в пересмотре пожизненного приговора
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отказал экс-президенту Республики Сербской Радовану Караджичу в праве на пересмотр решения о пожизненном приговоре.
Обновлено в 12:01
Гаджеты
Реклама «спортивных AirPods» от Apple появилась до анонса
В Лос-Анджелесе заметили рекламу Powerbeats Pro — пока еще не анонсированных Apple беспроводных наушников под брендом Beats.
Обновлено в 13:22