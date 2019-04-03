Политика

Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банкиИзвестия 10:37

Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков. Ограничительные меры могут коснуться Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБа и Россельхозбанка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст документа.
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Сенаторы в США предложили запретить инвестиции в российские нефть и газ

РБК14:12

Американские сенаторы сегодня представят новый законопроект о санкциях в отношении России

Эхо Москвы12:00

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

РИА Новости10:09

В Конгресс внесли билль о новых санкциях против РФ. Они могут затронуть банки и госдолг

ТАСС10:38

В Совфеде отреагировали на новые санкции против России

Газета.Ru12:12

В США захотели заблокировать активы крупнейших банков России

Lenta.ru12:00

Сенаторы США представили законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Коммерсантъ11:19
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Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания мэра Евпатории

Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 14:15
Общество

У Егора Крида закончился контракт с Black Star

Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.
Обновлено в 07:07
Политика

МИД связал новые меры НАТО в Черном море с выборами на Украине

В МИД России сочли заявления постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон по поводу новых мер Североатлантического альянса в Черном море «подыгрыванием» нынешним властям Украины перед вторым туром выборов президента республики.
Обновлено в 14:14
Интернет

Миллионы записей пользователей Facebook оказались в открытом доступе

Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, выявила нарушения в хранении данных пользователей Facebook.
Обновлено в 15:48
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Гаджеты

Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания

Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Обновлено в 14:31
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес

Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой

Известно, что ранее между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

Генсек НАТО поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 13:58
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Политика

В штабе Зеленского сообщили, как он относится к России

В штабе Зеленского сообщили, как он относится к России Представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Украины рассказал об отношении Зеленского к российскому правительству.
Обновлено в 14:40
Футбол

Адвокат Мамаева высказался о решении суда продлить арест футболиста

Обновлено в 14:55
Транспорт

Участок Сокольнической линии Московского метро откроется 4 апреля

Участок Сокольнической линии Московского метрополитена от "Бульвара Рокоссовского" до "Комсомольской", который был закрыт для пассажиров 30 марта для строительства тоннелей северо-восточного участка Большой кольцевой линии, откроется для пассажиров на сутки раньше - 4 апреля.
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро

3 апреля 2017 года в 14.33 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме

Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
Обновлено в 12:27
Происшествия

В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми

В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол

«Атлетик» едва не упустил победу в игре с «Леванте»

«Атлетик» вырвал победу у «Леванте» в рамках 30-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 15:30
Экономика

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Политика

Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе

Во время прошлых президентских выборов на Украине Петр Порошенко отказался от участия в дебатах с Юлией Тимошенко.
Обновлено в 14:34
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:23
Футбол

«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом полуфинале Кубка России

В первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2 (Миранчук, 68; Новосельцев, 86 — Еременко, 50; Попов, 84).
Обновлено в 14:40
Армия и оружие

«Белые лебеди» пролетели над северными морями

Обновлено в 15:42
Общество

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Теннис

Мужской финал на Олимпиаде-2020 пройдёт в трёхсетовом формате

Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение об изменениях в форматах матчей Олимпийского теннисного турнира.
Обновлено в 12:46
Политика

Путин прибыл на первый в России завод Mercedes-Benz

Российский президент Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области.
Обновлено в 07:05
Общество

МВД назвало самые опасные регионы России

Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина

Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха

Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено вчера в 14:58
Здоровье

Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха

В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).
Обновлено в 12:11
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