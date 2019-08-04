Финансы
Новые санкции США могут ослабить курс рубля до конца годаКрасная весна 04:39
Курс рубля в последние месяцы 2019 года вследствие политики США может упасть до отметки в 66,20 за доллар и 73,10 за евро и продержится примерно на таком уровне в течение 2020 года.
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Экономист рассказал, как политика США скажется на курсе доллара к концу года
Sputnik Таджикистан01:57
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