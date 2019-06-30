Общество
Новые правила «звёздности» гостиниц начали действовать в РоссииREGNUM 01:28
Вначале новые правила затронут крупные гостиницы — для отелей, в которых расположены более 50 номеров, классификация станет обязательной с 1 июля 2019 года. Затем, с 1 января 2020 года, получать аттестат о классификации будут обязаны гостиницы с номерным фондом более 15 номеров.
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Общество
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Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил недоумение в связи с вниманием журналистов к кружке-термосу, которой президент России Владимир Путин пользовался в ходе саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке, передает «Интерфакс» в понедельник, 1 июля.
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Лидер партии «Голос» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук случайно назвал Крым российским.
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Главным героем, по словам юзера, будет являться мужчина по имени Рикардо, который хочет стать наркобароном и возит наркотики из Вайс-Сити в Южную Америку.
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В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
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Подготовка обновленной версии фургона Ford Transit, которая выпускается на заводе Ford Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» (Елабуга, Татарстан), продолжается, дебютный выпуск запланирован на сентябрь 2019 года, заявили в компании.
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Зеленский потребовал наказать Климкина
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
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Экономика
Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам
За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.
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В новом «Робокопе» появится костюм из оригинального фильма
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Авто
Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России
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Шоу-бизнес
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Пригожин отреагировал на скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Пятым каналом» прокомментировал скандал между певицей Леной Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой бывшей участницей группы Serebro, Ольгой Серябкиной.
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Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
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Общество
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Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
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Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
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