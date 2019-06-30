Общество

Новые правила «звёздности» гостиниц начали действовать в РоссииREGNUM 01:28

Вначале новые правила затронут крупные гостиницы — для отелей, в которых расположены более 50 номеров, классификация станет обязательной с 1 июля 2019 года. Затем, с 1 января 2020 года, получать аттестат о классификации будут обязаны гостиницы с номерным фондом более 15 номеров.
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У отелей закончилось время на получение звезд

Взгляд.ру00:56

Новые правила «звёздности» гостиниц начали действовать в России

REGNUM01:28

Гостиницы свыше 50 номеров начинают штрафовать за отсутствие сертификата «звездности»

ТАССвчера в 17:24

В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц

RT на русскомвчера в 21:35

Гостиницы РФ, где более 50 номеров, должны с 1 июля иметь категорию «звездности»

ПРАЙМвчера в 17:26

Российским отелям с сегодняшнего дня будут в обязательном порядке присваивать «звездный» статус

Эхо Москвывчера в 23:30

Поймать свою звезду

Российская газетавчера в 10:41
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:28, Вашингтон
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено вчера в 03:01
Политика

В Брюсселе начался экстренный саммит ЕC

Экстренный саммит с участием лидеров 28 стран - членов Евросоюза, созванный неделю назад главой Евросовета Дональдом Туском для согласования кандидатов на ключевые посты сообщества, начался в воскресенье в Брюсселе с задержкой на 2,5 часа и при полной неопределенности, передает корреспондент ТАСС с места события.
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Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту

Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.
Обновлено в 01:29
Энергетика

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С 1 июля, по решению Федеральной антимонопольной службы в России повысятся регулируемые цены на газ «Газпрома» для всех категорий потребителей.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

Обновлено вчера в 14:14
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
ЖКХ

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С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на все основные коммунальные услуги. Киловатт электроэнергии теперь стоит 2 рубля 68 копеек.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась фото с постаревшим Филиппом Янковским

Обновлено вчера в 10:42
Наука

Наличие рассеянного склероза повышает риск развития рака

Ученые из Норвегии доказали, что наличие у человека рассеянного склероза повышает риск развития гематологического рака.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено вчера в 15:27
Общество

Более 50% жителей России проводят свой досуг у телевизора — опрос

Более 50% жителей России предпочитают проводить свободное время у телевизора. Таковы данные опроса, проведённого «Левада-центром».
Обновлено в 01:45
Политика

Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180

Обновлено вчера в 21:09
Политика

Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в России

Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
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Шоу-бизнес

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Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Андрей Малахов поделился достижениями своего сына

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о достижениях своего полуторагодовалого сына во время шоу «Привет, Андрей!».
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия

Число пострадавших во время драки в Казахстане превысило 40 человек

Обновлено в 00:56
Авто

Автомания: KIA рейтинг надежности

В результате, KIA возглавляет рейтинг качества новых автомобилей J.D. Power среди массовых брендов уже пятый год подряд.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Рабочий погиб под асфальтовым катком на «Сортавале»

Сегодня, 1 июля, около 7:35 на 118-м километре трассы «Сортавала» под дорожным катком погиб рабочий.
Обновлено в 01:39
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Главный педиатр Москвы: Дети до пяти лет чаще всего глотают монеты, батарейки и магнитные шарики

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Россиянин выкопал на кладбище килограммы экстази

Полицейские задержали мужчину с особо крупной партией экстази, которую он выкопал на кладбище в районе подмосковного Клина.
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Алла Пугачева попала в центр скандального обсуждения

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачёва попала в центр обсуждения в социальных сетях.
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Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своих привычках

Во время отдыха знаменитость решила рассказать поклонникам в Instagram о своих странных привычках.
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Принцесса Диана спрятала ключи от автомобиля назло мужу

Однажды леди Ди решила отомстить своему благоверному, заставив его перерыть весь дом в поисках ключа от автомобиля.
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Инцидент произошел в Адмиралтейском районе В Санкт-Петербурге пожарные спасли обнаженную девушку из горящей квартиры, сообщили очевидцы.
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В затопленном иркутском Тулуне образовалось большое нефтяное пятно

В иркутском Тулуне образовалось большое нефтяное пятно в связи с тем, что оказались затопленными несколько бензоколонок, сообщил глава регионального парламента Сергей Сокол.
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Армия и оружие

Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы

Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
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В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
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В Красноярске горит пятиэтажный дом

Пятиэтажный дом гостиничного типа горит в Красноярске, пожарными спасены четыре человека, еще 40 эвакуировались самостоятельно.
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